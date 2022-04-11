Задержанные в Финляндии картины привезли в Эрмитаж

Экспонаты, которые задерживали в Финляндии из-за возможного нарушения режима санкций, привезли в Государственный Эрмитаж. Об этом сообщило РИА Новости. Корреспондент агентства заявил, что идёт разгрузка. Ранее в Минкультуры сообщили, что одна машина с российскими картинами прибудет в Санкт-Петербург, две другие — в Москву.

Ранее финские таможенные органы задержали три автомашины с экспонатами, следовавшие через территорию Финляндии в РФ. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» и «Форма бесконечности» в Удине, а также произведениях из ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывших из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa.

Финские власти объясняли, что задержали росcийские экспонаты после того, как страны ЕС ввели новый пакет санкций против России, в котором говорилось о выдаче разрешений на перевозку в Роcсию предметов культуры. В связи с этим финская сторона попросила у Еврокомиссии разъяснение.

Позже в ЕК объяснили, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не подпадают под санкции. На основании этого разъяснения власти Финляндии решили вернуть произведения искусства в российские музеи.