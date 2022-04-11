Задержанные в Финляндии картины привезли в Эрмитаж

Экспонаты, которые задерживали в Финляндии из-за возможного нарушения режима санкций, привезли в Государственный Эрмитаж. Об этом сообщило РИА Новости. Корреспондент агентства заявил, что идёт разгрузка. Ранее в Минкультуры сообщили, что одна машина с российскими картинами прибудет в Санкт-Петербург, две другие — в Москву.
Ранее финские таможенные органы
Финские власти объясняли, что задержали росcийские экспонаты после того, как страны ЕС ввели новый пакет санкций против России, в котором говорилось о выдаче разрешений на перевозку в Роcсию предметов культуры. В связи с этим финская сторона попросила у Еврокомиссии разъяснение.
Позже в ЕК объяснили, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не подпадают под санкции. На основании этого разъяснения власти Финляндии решили вернуть произведения искусства в российские музеи.