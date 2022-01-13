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Крупнейшая выставка о Викторе Цое в Манеже: фото, личные вещи лидера «Кино»
Культура

Крупнейшая выставка о Викторе Цое в Манеже: фото, личные вещи лидера «Кино»

20:29, 13 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидеру культовой группы «Кино». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года, и предполагает аудиовизуальное погружение в мир творчества Цоя и яркую сценографию.

Проведение выставки стало возможным благодаря семье музыканта — отцу Роберту Максимовичу и сыну Александру, которые предоставили уникальные экспонаты. В 11 залах, выстроенных в Манеже на площади три тысячи квадратных метров, Цой будет показан не только как музыкант.

Авторы проекта воссоздадут весь путь героя — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Отдельный зал посвящён международным гастролям группы «Кино» и проекту Джоанны Стингрей, показавшей русский рок и альтернативную советскую музыкальную культуру в Америке.

Экспозиция, представляющая собой уникальное собрание артефактов, которые связаны с жизнью Цоя, организована по темам: музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. Родственники музыканта и коллекционеры предоставили Манежу гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и поделки певца, часто воплощавшего арт-образы при помощи подручных средств.

Фото экспонатов выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже — в галерее NEWS.ru.

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица, актриса, музыкальный продюсер Джоанна Стингрей

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января в московском Манеже откроется крупнейшая выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», посвящённая жизни и творчеству лидера культовой группы «Кино»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица, актриса, музыкальный продюсер Джоанна Стингрей

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 11 залах представлены музыкальные инструменты, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью музыканта

Сергей Булкин/NEWS.ru

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