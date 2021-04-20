Баста рассказал об отношении к Цою и группе «Кино»

https://static.news.ru/photo/d3fc2088-a1e3-11eb-b448-96000091f725_660.jpg Баста Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал об отношении к Виктору Цою и воссоединению группы «Кино».

Я с большой симпатией отношусь к «Кино» и к Цою. Цой — наше всё. Кореец сумел стать одним из самых русских музыкантов не только своего времени, но и вообще. Это очень про нас история, когда есть что-то реально крутое, то нам не важна национальность. А что касается реюниона группы, то это очень интересно. Я ходил на «Симфоническое Кино» и получил громадное удовольствие, — передаёт слова Басты корреспондент NEWS.ru.

Группа «Кино» воссоединилась (без Виктора Цоя и барабанщика Георгия Гурьянова) и даст весной-летом 2021 года ряд концертов, в том числе 14 и 15 мая в Москве.

Ранее Баста рассказал о запуске боксёрской промоутерской компании Gazfight. 21 мая они организуют бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — до 101 кг.

20 апреля стало известно о планах Gazfight организовать бой Сергея Ковалёва.