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Лейбл потребовал у сына Виктора Цоя 13,4 млн рублей за песни его отца

19:01, 26 марта 2021
Фото: sashatso.y/instagram.com

Музыкальный лейбл потребовал от наследников Виктора Цоя вернуть деньги, ранее выплаченные за использование песен его покойного отца. Сумма немаленькая — 13,4 млн рублей.

Сотрудничество наследников музыканта и компании Moroz Records поначалу было деловым и продуктивным. В 2011 году Отец Виктора Цоя Роберт и сын звезды Александр заключили договор, по условиям которого лейбл отчислял необходимые суммы. Однако несколько лет спустя произошёл разлад: Роберт Цой решил увеличить ренту, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Mash.

Правообладатели обратились в Басманный суд Москвы с требованием признать контракт недействительным и добились своего. И тогда лейбл решил вернуть выплаченные деньги, подав встречный иск.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, сын Виктора Цоя подал в суд на режиссёра фильма о его отце Алексея Учителя и кинопрокатчиков. Александр Цой считает, что лента о группе «Кино» порочит память музыканта и его близких.

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