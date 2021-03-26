Лейбл потребовал у сына Виктора Цоя 13,4 млн рублей за песни его отца

https://static.news.ru/photo/c1c10b6c-8e4d-11eb-9514-96000091f725_660.jpg Фото: sashatso.y/instagram.com

Музыкальный лейбл потребовал от наследников Виктора Цоя вернуть деньги, ранее выплаченные за использование песен его покойного отца. Сумма немаленькая — 13,4 млн рублей.

Сотрудничество наследников музыканта и компании Moroz Records поначалу было деловым и продуктивным. В 2011 году Отец Виктора Цоя Роберт и сын звезды Александр заключили договор, по условиям которого лейбл отчислял необходимые суммы. Однако несколько лет спустя произошёл разлад: Роберт Цой решил увеличить ренту, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Mash.

Правообладатели обратились в Басманный суд Москвы с требованием признать контракт недействительным и добились своего. И тогда лейбл решил вернуть выплаченные деньги, подав встречный иск.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, сын Виктора Цоя подал в суд на режиссёра фильма о его отце Алексея Учителя и кинопрокатчиков. Александр Цой считает, что лента о группе «Кино» порочит память музыканта и его близких.