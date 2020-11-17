Сын Цоя судится с создателями фильма об отце

https://static.news.ru/photo/0d61bdb8-2860-11eb-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сын Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера фильма о его отце Алексея Учителя и кинопрокатчиков. Молодой человек считает, что лента о группе «Кино» является «порочащей доброе имя Викторя Цоя и его близких».

Иск к ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК» зарегистрирован в Пресненском суде столицы. Решение о его принятии к рассмотрению пока не вынесено, пишет ТАСС.

Александр Цой и раньше выражал недовольство картиной об отце. Ещё в начале осени он опубликовал в соцсетях копию письма на имя президента Владимира Путина, где от лица наследников музыканта высказал свою позицию о картине Учителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором легендарный рок-музыкант Виктор Цой и другие участники группы «Кино» отдыхают на побережье Байкала в 1990 году — за несколько месяцев до гибели вокалиста.