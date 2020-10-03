В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале в 1990 году

В социальной сети Instagram было опубликовано видео, на котором легендарный рок-музыкант Виктор Цой и другие участники группы «Кино» отдыхают на побережье Байкала в 1990 году — за несколько месяцев до гибели вокалиста.
Отмечается, что видеозапись до этого времени хранилась в личном архиве одного из администраторов аккаунта, посвящённого Бурятии, пишет KP.RU.
На ролике Цой ходит по набережной, бросает камни в воду, влезает на перила и шутливо играет на камеру. Фоном к видео звучит одна из песен группы «Кино».
Кадры были сделаны в мае 1990 года в посёлке Листвянка. В то время группа Цоя ездила с первыми гастролями в Иркутск, концерт на стадионе «Труд» состоялся 27 мая.