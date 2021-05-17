Отец Цоя рассказал, стоит ли ждать перемен при Путине

https://static.news.ru/photo/37debd60-b6fa-11eb-8551-96000091f725_660.jpg Роберт Цой Фото: kinomannia.ru

Отец Виктора Цоя — Роберт Цой — рассказал в беседе с NEWS.ru, будут ли в РФ перемены политического, социального или любого другого характера. Мужчина считает, что российский лидер Владимир Путин не допустит никаких изменений.

Я считаю, что нет. Я верю [президенту РФ Владимиру] Путину. Пока он на месте, он не допустит перемен, я считаю, у него власть хорошая, — отметил Роберт Цой.

В творчестве «Кино» есть песня «Мы ждём перемен», где присутствуют слова: «Премен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза». Её использовали во время многих политических акций.

Накануне автомобиль Роберта Цоя нашли в Санкт-Петербурге рядом с местом, где его оставил владелец. Сразу после «пропажи» Роберт Цой написал заявление об угоне. По его словам, прошлым вечером он припарковал синий Volkswagen недалеко от дома на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром машины там не оказалось. Автомобиль был оснащён сигнализацией, а ключи от него он никому не передавал.

Ранее российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал об отношении к Виктору Цою и воссоединению группы «Кино». По его словам, он с большой симпатией относится к коллективу и самому Цою. Музыкант отметил, что «кореец сумел стать одним из самых русских музыкантов не только своего времени, но и вообще».