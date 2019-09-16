https://static.news.ru/photo/82b82b72-d86d-11e9-9a83-fa163e074e61_660.jpg Джоанна Стингрей Фото: Wikimedia

Американская певица и музыкальный продюсер Джоанна Стингрей собралась выпустить третью книгу мемуаров, посвящённых советскому рок-подполью. В новом произведении она представит интервью и архивные фотографии с лидерами групп «Кино» и «Аквариум» — Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым.

По словам Стингрей, третью книгу, как и две предыдущие, она напишет в соавторстве со своей дочерью Мэдисон — её ребёнком от барабанщика рок-группы «Центр» Александра Васильева.

В ней будут фотографии и мои интервью с Цоем, Гребенщиковым и другими ребятами. У меня тысячи фотографий, когда я разместила на сайте часть из них, я поняла, что русским это интересно. Мне писали письма, множество комментариев, — цитирует Джоанну Стингрей РИА Новости.

Первые две книги мемуаров — «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье» — певица презентовала в марте и сентябре 2019 года соответственно.

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