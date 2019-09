Фото: Wikimedia

У популярного музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом в мемуарах More Than Likely написали британские писатель и сценарист Дик Клемент и Иэн Ла Френе.

Элтону Джону предложили ВИП-тур по Кремлю в 1979 году, когда музыкант выступил с концертом в СССР. Супруге Дика Клемента удалось присоединиться к экскурсии. Гостям показали сокровища российских царей, включая яйца...