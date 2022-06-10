Финнам припомнили помощь Александра I после слов Путина о Петре Великом Депутат Чепа припомнил финнам помощь Александра I после слов Путина о Петре Великом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Главе Финляндии Саули Ниинестё «есть, над чем задуматься» после слов президента РФ Владимира Путина об императоре Петре I Великом, заявил NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что Хельсинки обязаны российскому монарху Александру I за присоединение некогда отвоёванной у Швеции Выборгской губернии.

Таким образом депутат ГД прокомментировал внезапную отмену Ниинестё ужина с королём Швеции Густавом XVI на фоне слов лидера РФ — Путин заявил, что Пётр I, несмотря на военные конфликты со Швецией, ничего не захватывал, а возвращал и, «судя по всему нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять». Чепа также намекнул, что международное давление на Москву, в том числе экономическое, зашло в тупик.

Мейнстрим, в котором они все шли, зашёл в тупик, и они это понимают. Особенно финны. У них не только протяжённая граница с РФ, но и серьёзные экономические связи, во многом зависимость от РФ, начиная от короткого пути доставки своих товаров в Европу до, естественно, российского сырья, в обратную сторону — в реализации финской продукции в РФ. И эти исторические параллели заставляют задуматься. А если ещё вспомнить историю, то вообще Финляндия обязана Александру I, России. Он помог Финляндии прирасти значительной территорией. Я не знаю, чего он (Ниинестё. — NEWS.ru) опасается. У него есть очень много, над чем задуматься, — рассказал Чепа.

Накануне стало известно, что Ниинестё, пребывая с визитом на Аландских островах, внезапно отменил ужин с шведским королём Густавом XVI. По предварительным данным, это произошло вскоре после слов президента России Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями.

Ранее в пресс-службе МВД Финляндии сообщили, что власти планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы. Глава МВД республики Криста Микконен заявила, что этими действиями Финляндия сможет защитить себя от «угрозы гибридного характера», в том числе с «использованием миграционного вопроса для защиты от политического давления».