Глава Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I Daily Mail: президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинестё

Президент Финляндии Саули Ниинестё, пребывая с визитом на Аландских островах, внезапно отменил ужин с шведским королем Густавом XVI, сообщает DailyMail. Издание пишет, что это произошло вскоре после слов президента России Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями.

Глава РФ в ходе встречи затронул тему правления Петра I, заявив, что император, несмотря на военные конфликты со Швецией, ничего не захватывал, а возвращал.

Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, — сказал тогда Путин.

Вскоре после этого президент Ниинистё вместе с супругой отправились в Хельсинки на вертолете, несмотря на запланированный ужин с шведским королем Густавом XVI и его женой королевой Сильвией.

Ранее в пресс-службе МВД Финляндии сообщили, что власти планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы. Глава МВД республики Криста Микконен заявила, что этими действиями Финляндия сможет защитить себя от «угрозы гибридного характера», в том числе с «использованием миграционного вопроса для защиты от политического давления».