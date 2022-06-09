Финляндия построит заграждения на границе с Россией Глава МВД Микконен: Финляндия возведет заградительные объекты на границе с Россией

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Власти Финляндии планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МВД республики. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы.

Глава МВД республики Криста Микконен заявила, что этими действиями Финляндия сможет защитить себя от «угрозы гибридного характера», в том числе с «использованием миграционного вопроса для защиты от политического давления».

Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией], — сказала министр.

Ранее глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари заявил, что Россия не оказывает давления на Хельсинки после того, как страна объявила о желании вступить в НАТО. Такое поведение Москвы в интервью Financial Times он назвал «удивительным». При этом Пелттари не уточнил, какой именно реакции ожидали в Финляндии от Москвы.