Путин рассказал о роли современной России Путин заявил, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории, сообщается на сайте Кремля. Об этом он заявил на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными – участниками ПМЭФ, которая проходит в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят, — сказал Путин.

Ранее участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты, Британию, Германию, Китай и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что фонд «Росконгресс», выступающий организатором ПМЭФ, изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы, поскольку российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники опасаются западных санкций. При этом некоторые компании также оплачивают участие в мероприятии не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников.