Путин: наступает новая эпоха и новый этап истории Путин заявил о наступлении нового этапа истории, где главенствуют суверенные государства

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Президент России Владимир Путин

Наступает новый этап мировой истории, в котором быстрый рост могут показать только суверенные государства, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени». По его словам, которые приводит ТАСС, коллективный Запад и его элиты «не стремились сохранить существующий порядок вещей».

Наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других, — сказал российский лидер.

Глава государства выразил мнение, что Запад не может предложить свою модель будущего, в то время как стремительно формируется альтернатива существовавшему однополярному миру, а именно более справедливый и социально-ориентированный миропорядок.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что в России необходимо создать условия для открытой и прямой демократии. Кроме того, он призвал улучшить механизмы народовластия. По словам президента, это поможет России стать более конкурентоспособной и сильной.