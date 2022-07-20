Путин призвал к прямой демократии в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В России необходимо улучшить условия для реализации открытой и прямой демократии, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс». Он также призвал усовершенствовать механизмы народовластия. По словам президента, это поможет России стать более конкурентоспособной и сильной.

Убеждён, чтобы быть сильными, независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, участия людей в решении важнейших для общества и для граждан проблем​, — сказал Путин.

Президент в ходе выступления также отметил, что в мире наступает новый этап истории, в котором быстрый рост могут показать только суверенные государства, По его словам, коллективный Запад и его элиты «не стремились сохранить существующий порядок вещей».

В июне глава государства указал, что россияне — очень сильные люди, которые смогут справиться с любой задачей. По его словам, тысячелетняя история российского государства всецело подтверждает этот факт.