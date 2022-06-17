Путин дал характеристику российским гражданам Путин: мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Россияне — очень сильные люди, которые смогут справиться с любой задачей, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, тысячелетняя история российского государства всецело подтверждает этот факт.

Верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу, — объявил Путин.

Пленарное заседание ПМЭФ проходит на высшем уровне. Кроме Владимира Путина в нем участвуют глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси — он подключится по видеосвязи. Кроме того, ожидается, что отдельное видеообращение к главам стран запишет и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Путин заявил, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. Глава государства отметил, что эти слухи являлись инструментами информационной борьбы.