В России занялись вопросом исторического просвещения младших школьников Голикова: кабмин прорабатывает включение исторического просвещения в начальной школе

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России начали проработку вопроса о включении исторического просвещения в программу начальных классов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что правительство также введет единые требования об изучении истории на всех специальностях в вузах в объеме не менее 144 академических часов, передает ТАСС.

Сейчас мы прорабатываем вопрос включения в образовательные программы для младших классов исторического просвещения. В этом же году планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории и обеспечить ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов, — сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что историческое просвещение также затронет старшеклассников и студентов колледжей. Для них создадут курс «Моя Россия — моя история», где будут повторно освещать значимые исторические события и их влияние на становление государства.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал введение с 1 сентября исторического просвещения. По его словам, в привычные для начальной школы предметы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» добавят историческую составляющую.

Позднее стало известно, что и программа старших классов пополнится дополнительным курсом по истории России. Планируется, что занятия будут интегрированные и на них будут еще раз изучать ключевые события жизни страны.