Что дарили Петру Первому европейцы: кадры выставки в Историческом музее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на выставке «Пётр Великий. Путешествия в Европу» в Историческом музее

В Историческом музее открылась выставка «Пётр Великий. Путешествия в Европу», приуроченная к 350-летию со дня рождения первого русского императора. Посетить её можно до 3 октября.

Выставка состоит из шести разделов, посвящённых маршрутам и деталям двух заграничных путешествий Петра I: поездке в европейские страны в составе «Великого посольства» в 1697-1698 годах и Второго заграничного путешествия 1716-1717 годов.

Среди экспонатов, относящихся к первому путешествию, можно увидеть вещи из гардероба русского царя: европейский кафтан, шлафрок и камзол. Во время этой поездки Петр I побывал инкогнито в Курляндии, Восточной Пруссии, Нидерландах, Англии, Австрии и Польше. Во время Второго заграничного путешествия император посетил Польшу, Пруссию, Данию, Нидерланды и Францию.

Центральную часть выставки занимает «Кабинет редкостей», где собраны вещи, привезённые Петром Великим из европейских стран: картины, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, инструменты и приборы. В числе экспонатов — предметы, которые Петру дарили представители европейских стран по дипломатической традиции: изделия из драгметаллов, корабельные солнечные часы, глобус 1640-х годов и другие раритеты.

Кадры выставки «Пётр Великий. Путешествия в Европу» в Историческом музее — в галерее NEWS.ru.