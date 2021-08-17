Золотые скрепы: во сколько обходится внедрение духовности через Сеть

Созданная при участии Кремля некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) получит дополнительно 7 млрд рублей на создание государственного контента, направленного в том числе на формирование у молодёжи духовно-нравственных ценностей и укрепление гражданской идентичности. При этом в федеральной казне на эти цели были заложены ещё 3 млрд рублей. Получатели нового транша уверяют, что огромные бюджетные средства будут распределены на конкурсной основе и, скорее всего, заинтересуют «Газпром-Медиа», ВГТРК, «Первый канал», Национальную медиа группу, Russia Today, «Яндекс» и других «крупных игроков рынка». NEWS.ru узнал, на что планируется потратить эти средства и причём тут Вячеслав Володин, Сергей Кириенко и Алина Кабаева.

Миллиарды на контент

О получении ИРИ дополнительных 7 мдрд рублей пишет РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. По данным информированного источника эти средства пойдут на поддержку около 200 web-ресурсов до конца года. В 2021-м, по информации кремлёвского инсайдера издания, возможно увеличение финансирования создателей «духовно-нравственного» контента в 1,5 раза, а в последующем — в два раза.

Как и у конкурса, который мы проводим в рамках национального проекта «Культура», в рамках распределения дополнительной субсидии есть тематические линии. Более того одно из главных условий финансирования, помимо качества контента, — соответствие приоритетным темам. На старте конкурса они посвящены человеческому капиталу России и героям наших дней, поводам для гордости в разных сферах, общественным ценностям, национальным интересам и приоритетам, стабильному развитию страны и позитивным изменениям в государстве. Линии сформулированы таким образом, чтобы не ограничивать производителей слишком жёсткими рамками, и могут корректироваться. Антон Ключкин генеральный директор Института развития интернета генеральный директор Института развития интернета

Средства будут распределяться в рамках открытого конкурса, приём заявок на который ИРИ открывается 17 августа. По словам Ключкина, в руководимом им институте «постарались выстроить процедуру таким образом, чтобы максимально сократить сроки рассмотрения проектов и объявить первых победителей в уже сентябре».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор ИРИ добавил, что дополнительно 7 млрд рублей на создание «государственного контента» понадобилось из-за «запроса индустрии на такого рода поддержку», а также потому что главное отличие нового конкурса заключается в том, что в ИРИ, помимо стандартного инструмента подачи заявки, сами будут «искать проекты и идеи, вкладываться в развитие индустрии и поддержку талантливых команд».

Кроме того, в рамках дополнительного конкурсного отбора рассчитываем привлечь крупных производителей, — добавил Ключкин в разговоре с NEWS.ru.

Ранее в интервью РБК он указывал , что в их числе должны быть «Газпром-Медиа», «Национальная медиа группу», ВГТРК, «Первый канал», Russia today и «Яндекс». Представители перечисленных компаний входят в наблюдательный совет ИРИ, который будет утверждать правила конкурса и отслеживать реализации проектов. Кроме этого, как отмечал Ключкин, «взаимодействие» планируется и с независимыми компаниями, а также продюсерами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А «отбором идей», их воплощением в жизнь и формированием предложений по финансированию займётся продюсерский совет. Его возглавил замгендиректора «Национальной медиа группы» и глава «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Также в состав совета войдут представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с отечественными социальными сетями,

Писатель и публицист Лев Рубинштейн с иронией и скептицизмом оценил историю с семимиллиардным траншем на воспитание у молодёжи духовности и нравственности. В этой связи он вспомнил, что «есть известное русское слово „распил“».

Эти 7 млрд рублей условно говоря пойдут на «идейно-патриотическую» байду, которая стилистически очень некачественная и старомодная. Кто на неё клюнет, я не очень представляю. Производители этого контента, да и потребители — люди не пассионарные, и ни в ком всё это никаких огней не зажжёт, а молодёжь будет от этого шарахаться. Лев Рубинштейн литератор, основоположник и лидер московского концептуализма литератор, основоположник и лидер московского концептуализма

О cчитает, что те кто сегодня занимается «идейным воспитанием» радикально отличаются от пропагандистов 1920-1930-х годов, которые были талантливыми людьми и «выполняли социальный заказ, делая кино и сочиняя песни, верили в свои идеалы».

А нынешние все ленивые, бездарные и не верят [в то, что продвигают]. В этом смысле они больше похожи на производителей «патриотического контента» 1970-х годов, когда агитпропом заправляли абсолютные циники, которые на кухнях рассказывали анекдоты про вождей, но ради зарплаты производящие фигню, — продолжил Рубинштейн.

Однако, по его мнению, и те, кто занимался политическим официозом в годы брежневского застоя, «работали более профессионально». Хотя многие тогда ругали худсоветы, которые осуществляли цензуру, помимо этого, они тогда «заодно отсекали что-то совсем непрофессиональное и халтурное». Сегодняшние их коллеги, как считает Лев Рубинштейн, «совсем пошли вразнос».

Путь к успеху

Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц, ИРИ был создан 19 сентября 2014 года. Среди конечных бенефициаров данной структуры значатся правительство РФ (21,51%), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) (21,43%) и Министерство науки и высшего образования РФ (20,41%) — два последних юрлица также выступают учредителями института вместе с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационным союзом и Российской ассоциацией Электронных коммуникаций (РАЭК). До осени 2018 года в их числе был создатель LiveInternet Герман Клименко.

koroltvoeijepki/vk/com

На сайте института сказано, что организация была создана «для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий», а также участвовала «в разработке предложений, а также поправок в законодательство, направленных на совершенствование госполитики в цифровой среде».

В июле 2021 года кабмин наделил ИРИ статусом единого оператора социальной реаламы в Рунете, а с 2020-го организация является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодёжи. С соответствующим предложением в конце 2019-го выступила Росмолодёжь, выполняя по сути поручение президента Владимира Путина правительству от 14 октября того же года определить НКО, на базе которой предписывалось создать «координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодёжи, и его распространения в сети „Интернет“».

Кроме этого институт числится в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.

По состоянию на февраль 2020 года ИРИ получил более 1,2 тысячи заявок на почти 25 млрд рублей, предназначенных для создания «патриотического» интернет-контента для молодёжи (речь шла о веб-сериалах, фильмах, играх, реалити-шоу, мобильных приложениях и онлайн-фестивалях). Этот объём в разы превысил финансирование по линии федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». В частности, как отмечал кремлёвский куратор внутренней политики Сергей Кириенко, на соответствующие цели в том же году было впервые выделено 3 млрд рублей.

До этого сообщалось, что в 2020-2022 годах на создание и распространение «духовно-нравственного» интернет-контента из федеральной казны планировали выделить 2,4 млрд рублей — по 800 млн каждый год.

В мае 2021 года наблюдательный совет ИРИ утвердил 62 проекта, которые в общей сложности получат 1,1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Культура». На условиях софинансирования поддержку получили сериалы «Зелёный мэр», «Струны» и третий сезон «Трудных подростков».

Также, как заявлял глава ИРИ Антон Ключкин, в число поддержанных институтом проектов вошли сериалы «Сама дура» и «Найден_жив», «Френдзона», «Моя бабушка — призрак» и «Ничего страшного».

На сайте ИРИ сказано , что за чиновничьим определением «укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» кроется «очень простой смысл»:

Наша задача — показать на конкретных примерах, что, несмотря на множество противоречий, мы едины; что в нашей стране совершается огромное количество открытий и есть много людей, которыми надо гордиться, но о которых мало знают. Именно через ваши проекты мы можем рассказать о них. Для нас не менее важен доверительный и ненавязчивый диалог с молодой аудиторией, причем не только о духовных ценностях и нравственных ориентирах, но и о будущем, мечтах, планах, взглядах на жизнь и так далее.

В 2016 году ИРИ совместно с Ростелекомом и Минкомсвязью занимался формированием рабочей группы по созданию защищённого интернет-мессенджера для органов власти и госкомпаний. По другой информации, в рабочей группе были задействованы Ростелеком, Tele2 и учредитель Института развития интернета — ФРИИ. На тот период разработка продукта с нуля оценивалась в пределах $2–5 млн.

По последней информации к декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». В 2022 году данную инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов, которые смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские IT-сервисы.

От Володина к Кириенко

В марте 2015 года концепция ИРИ была представлена крупнейшим интернет-компаниям на встрече с Вячеславом Володиным, который тогда занимал пост первого замглавы администрации президента. Он, по некоторым данным, был одним из участников закрытого заседания 2014 года, на котором обсуждалась идей создания организации. Чиновник якобы пообещал учредителям, что Кремль будет помогать строить диалог между институтом и властью.

Преемник Володина на посту замглавы администрации президента Сергей Кириенко сегодня занимает пост председателя наблюдательного совета организации, а его замом на сайте ИРИ указан начальник президентского управления по общественным проектам Сергей Новиков.

Сергей Кириенко Сергей Булкин/NEWS.ru

В состав наблюдательного совета института входят в частности начальник Управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, депутаты Госдумы Андрей Макаров и Елена Ямпольская, продюсер и писатель Сергей Минаев, директор ЗАО «Национальная медиа-группа» Светлана Баланова (председателем совета директоров этой компании, объединяющей несколько крупнейших в РФ СМИ, числится бывшая спортсменка Алина Кабаева), режиссёр Тимур Бекмамбетов, гендиректоры Russia Today, ГК «Яндекс», Mail.ru Group, АО «Газпром-Медиа Холдинг», Rambler Group и «СТС Медиа» Маргарита Симоньян, Елена Бунина, Борис Добродеев, Александр Жаров (экс глава Роскомнадзора), Татьяна Доброхвалова и Вячеслав Муругов, а также первый замдиректора «Первого канала» Антон Златопольский.