Золотые скрепы: во сколько обходится внедрение духовности через Сеть

Созданная при участии Кремля некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) получит дополнительно 7 млрд рублей на создание государственного контента, направленного в том числе на формирование у молодёжи духовно-нравственных ценностей и укрепление гражданской идентичности. При этом в федеральной казне на эти цели были заложены ещё 3 млрд рублей. Получатели нового транша уверяют, что огромные бюджетные средства будут распределены на конкурсной основе и, скорее всего, заинтересуют «Газпром-Медиа», ВГТРК, «Первый канал», Национальную медиа группу, Russia Today, «Яндекс» и других «крупных игроков рынка». NEWS.ru узнал, на что планируется потратить эти средства и причём тут Вячеслав Володин, Сергей Кириенко и Алина Кабаева.
Миллиарды на контент
О получении ИРИ дополнительных 7 мдрд рублей пишет РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. По данным информированного источника эти средства пойдут на поддержку около 200 web-ресурсов до конца года. В 2021-м, по информации кремлёвского инсайдера издания, возможно увеличение финансирования создателей «духовно-нравственного» контента в 1,5 раза, а в последующем — в два раза.
Как и у конкурса, который мы проводим в рамках национального проекта «Культура», в рамках распределения дополнительной субсидии есть тематические линии. Более того одно из главных условий финансирования, помимо качества контента, — соответствие приоритетным темам. На старте конкурса они посвящены человеческому капиталу России и героям наших дней, поводам для гордости в разных сферах, общественным ценностям, национальным интересам и приоритетам, стабильному развитию страны и позитивным изменениям в государстве. Линии сформулированы таким образом, чтобы не ограничивать производителей слишком жёсткими рамками, и могут корректироваться.
Средства будут распределяться в рамках открытого конкурса, приём заявок на который ИРИ открывается 17 августа. По словам Ключкина, в руководимом им институте «постарались выстроить процедуру таким образом, чтобы максимально сократить сроки рассмотрения проектов и объявить первых победителей в уже сентябре».
Гендиректор ИРИ добавил, что дополнительно 7 млрд рублей на создание «государственного контента» понадобилось из-за «запроса индустрии на такого рода поддержку», а также потому что главное отличие нового конкурса заключается в том, что в ИРИ, помимо стандартного инструмента подачи заявки, сами будут «искать проекты и идеи, вкладываться в развитие индустрии и поддержку талантливых команд».
Кроме того, в рамках дополнительного конкурсного отбора рассчитываем привлечь крупных производителей, — добавил Ключкин в разговоре с NEWS.ru.
Ранее в интервью РБК он
А «отбором идей», их воплощением в жизнь и формированием предложений по финансированию займётся продюсерский совет. Его возглавил замгендиректора «Национальной медиа группы» и глава «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Также в состав совета войдут представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с отечественными социальными сетями,
Писатель и публицист Лев Рубинштейн с иронией и скептицизмом оценил историю с семимиллиардным траншем на воспитание у молодёжи духовности и нравственности. В этой связи он вспомнил, что «есть известное русское слово „распил“».
Эти 7 млрд рублей условно говоря пойдут на «идейно-патриотическую» байду, которая стилистически очень некачественная и старомодная. Кто на неё клюнет, я не очень представляю. Производители этого контента, да и потребители — люди не пассионарные, и ни в ком всё это никаких огней не зажжёт, а молодёжь будет от этого шарахаться.
О cчитает, что те кто сегодня занимается «идейным воспитанием» радикально отличаются от пропагандистов 1920-1930-х годов, которые были талантливыми людьми и «выполняли социальный заказ, делая кино и сочиняя песни, верили в свои идеалы».
А нынешние все ленивые, бездарные и не верят [в то, что продвигают]. В этом смысле они больше похожи на производителей «патриотического контента» 1970-х годов, когда агитпропом заправляли абсолютные циники, которые на кухнях рассказывали анекдоты про вождей, но ради зарплаты производящие фигню, — продолжил Рубинштейн.
Однако, по его мнению, и те, кто занимался политическим официозом в годы брежневского застоя, «работали более профессионально». Хотя многие тогда ругали худсоветы, которые осуществляли цензуру, помимо этого, они тогда «заодно отсекали что-то совсем непрофессиональное и халтурное». Сегодняшние их коллеги, как считает Лев Рубинштейн, «совсем пошли вразнос».
Путь к успеху
Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц, ИРИ был создан 19 сентября 2014 года. Среди конечных бенефициаров данной структуры значатся правительство РФ (21,51%), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) (21,43%) и Министерство науки и высшего образования РФ (20,41%) — два последних юрлица также выступают учредителями института вместе с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационным союзом и Российской ассоциацией Электронных коммуникаций (РАЭК). До осени 2018 года в их числе был создатель LiveInternet Герман Клименко.
На сайте института сказано, что организация была создана «для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий», а также участвовала «в разработке предложений, а также поправок в законодательство, направленных на совершенствование госполитики в цифровой среде».
В июле 2021 года кабмин
Кроме этого институт числится в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.
По состоянию на февраль 2020 года ИРИ
До этого сообщалось, что в 2020-2022 годах на создание и распространение «духовно-нравственного» интернет-контента из федеральной казны планировали выделить 2,4 млрд рублей — по 800 млн каждый год.
В мае 2021 года наблюдательный совет ИРИ
Также, как заявлял глава ИРИ Антон Ключкин, в число поддержанных институтом проектов вошли сериалы «Сама дура» и «Найден_жив», «Френдзона», «Моя бабушка — призрак» и «Ничего страшного».
На сайте ИРИ
Наша задача — показать на конкретных примерах, что, несмотря на множество противоречий, мы едины; что в нашей стране совершается огромное количество открытий и есть много людей, которыми надо гордиться, но о которых мало знают. Именно через ваши проекты мы можем рассказать о них. Для нас не менее важен доверительный и ненавязчивый диалог с молодой аудиторией, причем не только о духовных ценностях и нравственных ориентирах, но и о будущем, мечтах, планах, взглядах на жизнь и так далее.
В 2016 году ИРИ совместно с Ростелекомом и Минкомсвязью
По последней информации к декабрю 2021 года Минцифры
От Володина к Кириенко
В марте 2015 года концепция ИРИ
Преемник Володина на посту замглавы администрации президента Сергей Кириенко сегодня занимает пост председателя наблюдательного совета организации, а его замом на сайте ИРИ указан начальник президентского управления по общественным проектам Сергей Новиков.
В состав наблюдательного совета института входят в частности начальник Управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, депутаты Госдумы Андрей Макаров и Елена Ямпольская, продюсер и писатель Сергей Минаев, директор ЗАО «Национальная медиа-группа» Светлана Баланова (председателем совета директоров этой компании, объединяющей несколько крупнейших в РФ СМИ, числится бывшая спортсменка Алина Кабаева), режиссёр Тимур Бекмамбетов, гендиректоры Russia Today, ГК «Яндекс», Mail.ru Group, АО «Газпром-Медиа Холдинг», Rambler Group и «СТС Медиа» Маргарита Симоньян, Елена Бунина, Борис Добродеев, Александр Жаров (экс глава Роскомнадзора), Татьяна Доброхвалова и Вячеслав Муругов, а также первый замдиректора «Первого канала» Антон Златопольский.