«Империя марафонов»: как зарабатывала Блиновская и чем опасны «инфогуру» Онлайн-курсы саморазвития приносят миллиарды рублей «инфоцыганам». Почему россияне им платят?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

О задержании на российско-белорусской границе блогера Елены Блиновской стало известно 27 апреля. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей, а также в обналичивании крупных денежных сумм с помощью так называемых серых и черных схем. Как в России зарабатывают миллиарды рублей на продаже «курсов саморазвития» в интернете, за что клиентки отдавали Блиновской деньги и почему психологам приходится возвращать к нормальной жизни жертв многих «инфомарафонов саморазвития» — в материале NEWS.ru.

Что такое «инфобизнес» и почему он так популярен в России

Понятие «инфобизнес» возникло в интернет-пространстве с развитием онлайн-образования в России, напоминает психолог Оксана Митрофанова. Она отмечает, что человек тянется к самообразованию и саморазвитию. Но поступить на курс при учебном заведении — сложно, для кого-то дорого, да и на учебу надо ездить, а куда поедешь, если, например, дома дети?

Интернет-курсы стали отличным выходом. «И проходить можно в любое время дня и ночи, и из дома выходить не надо — удобно», — отмечает собеседница NEWS.ru. И оплата по банковской карте, тоже удобно и быстро.

По стоимости интернет-курс значительно доступнее, чем очный курс в местном университете или колледже, добавляет юрист Анна Фролова. Да и курс в университете ведут «педагоги с обычной зарплатой». Такой педагог в восприятии среднестатистической покупательницы курсов «однозначно проиграет условной Елене Блиновской или Лерчеку». Потому что Блиновская и Лерчек каждым своим постом демонстрировали яркую и успешную жизнь, к которой многие стремятся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Фролова приводит средние цены участия в обучающих интернет-марафонах: примерно 4 тысячи рублей за четыре занятия — самый дешевый «входной билет». Нужно просто слушать наставника и выполнять домашние задания. За 8–10 тысяч рублей слушатель уже имеет возможность общаться с одним из кураторов курса. А покупатели ВИП-билетов получали пропуск к общению с главным «гуру». Счастье пообщаться с Еленой Блиновской, к примеру, она сама оценивала в миллион рублей.

Кто такие «инфогуру» и «инфодуры» и почему их так называют

Пика популярности интернет-образование в России достигло в пандемию.

«Люди сидели по квартирам и тихо сходили с ума от четырех стен и неизвестности. Интернет становился единственным окном в мир. И смотрели-слушали-слушали...» — говорит психолог Митрофанова.

В профессиональной среде психологов иронично называют «всех этих образовательных коучей» — «инфогуру». По аналогии родилось еще одно определение — «инфодура». Это те, кто безоговорочно верит тому, что «запустив в небо шарик с желанием, можно встретить идеального мужчину». Именно этому учат курсы Елены Блиновской: «Правильно формулировать желания во Вселенную».

Что обещала Блиновская своим клиентам и что они получали на самом деле

Секрет Блиновской заключался в ее образе, близком многим клиенткам, объясняет Оксана Митрофанова. Обычная девчонка из провинциального города, про каких говорят «совершенно не красавица». Но презентует себя как счастливая жена, мама и «вся из себя успешная». В кино снялась, в конкурсе красоты победила, несмотря на немодельные параметры. И она говорит, что это вообще не проблема — найти принца своей мечты или разбогатеть.

Психолог отмечает всю хитрость этой уловки: «Не сбылась мечта — значит, ты неправильно мечтала, надо пройти еще один курс марафона». Неправильно мечтала — ты, то есть вина возлагается на саму слушательницу.

А деньги за новые и новые курсы текут ручейком в карман к «инфогуру». Не случайно их называют также «инфоцыганами», поскольку они продают по сути воздух. И не берут на себя никакой ответственности за результат. «Вот вы купили чайник, а он не работает. Вы знаете, куда обратиться с претензией: к продавцу. И продавец заменит вам чайник или вернет деньги. А при полном отсутствии результата от инфомарафона деньги свои назад вы не получите», — говорит Митрофанова.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Валерия Чекалина (Лерчек) с мужем

Сейчас запрыгнуть в этот поезд — организовать и вести все эти марафоны саморазвития — пытаются многие. В том числе известные персоны. Активно продвигают свои интернет-курсы Виктория Боня, Ксения Бородина, Анна Семенович и многие другие звезды. Смогут ли они обогнать Блиновскую и других топ-блогеров? Ответ очевиден, уверена психолог, — не смогут. Потому что, по ее словам, «Блиновская, Лерчек и аналогичные „гуру“ были первыми на этом рынке. А кто раньше встал, того и тапки».

Юрист Анна Фролова говорит, что «марафон желаний» Елены Блиновской — это самый масштабный в России инфопродукт. «Благодаря маркетингу, иногда весьма агрессивному, она организовала, не побоюсь этого слова, империю марафонов. Маркетинговый отдел насчитывал несколько сотен сотрудников, которые работали на удалёнке. Так называемые менеджеры по продажам делают многотысячные рассылки, предлагают пройти марафоны бесплатно — при условии, если ты опубликуешь пост и посоветуешь своим друзьям курс. Многие называют Блиновскую мамой инфобиза в России, она действительно одна из первых стала работать на такую большую аудиторию», — говорит Фролова.

Кто такая Блиновская на самом деле и кто за ней стоит

За созданием любого продукта стоит команда, отмечает маркетолог Майя Румянцева. Инфокурсы не исключение. Есть продюсер, авторы сценария, имиджмейкеры и так далее. «По сути это кино, картинка, которую продают зрителю. Картинка успешной жизни. Елена Блиновская — всего лишь лицо этого „фильма“ про империю желаний», — убеждена Румянцева.

Претензии к Елене Блиновской у правоохранительных органов, судя по всему, зрели давно. По словам Анны Фроловой, в полицию уже на протяжении примерно двух лет «поступают пачками заявления от потерпевших». «В заявлениях граждане указывают, что они оплатили информационный продукт, но он не соответствовал заявленному в рекламе. Люди обвиняют ее (Блиновскую. — NEWS.ru) в мошенничестве, а именно во введении в заблуждение при рекламе в сети Интернет», — отмечает юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская с детьми

Сейчас стоит вопрос, будет ли отвечать за нарушение статей закона одна Блиновская или вместе с ней также продюсеры и авторы сценария, то есть группа лиц, считает эксперт Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова.

«В настоящее время Елена Блиновская проходит подозреваемой по делу, а ее муж — пока свидетелем. Но лично я задала бы ему вопросы, я вижу его подозрительной фигурой в этой истории, возможно, автором и серым кардиналом всей этой идеи с марафонами и схемы», — говорит эксперт.

По ее мнению, «то, что действовала не одна Блиновская, а группа лиц — совершенно точно». Гусейнова напоминает, что смутное время 90-х рождало «Чумаков, Кашпировских и всякие сетевые пирамиды МММ». Блиновскую и Лерчек Гусейнова называет аналогичными героинями нашего времени.

Почему государство берет инфобизнес под контроль

Система инфобизнеса в России в настоящее время ведется и строится абсолютно бесконтрольно, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова. А ведь это, по ее словам, не только «миллиарды недоплаченных налоговых рублей», но и настоящее воздействие на «сферу умов, в особенности на молодежь».

«Если человек заявляет, что он психолог, ведет видеоблог, дает советы — должен быть диплом. Я считаю, что на законодательном уровне должен быть введен запрет на публичные выступления для таких недипломированных ораторов. Если профильное образование отсутствует, блог должен быть закрыт, а человек — нести ответственность. Потому что это — мошенничество и введение в заблуждение. Обучать и образовывать людей должны специалисты», — говорит адвокат. По ее мнению, ведение такой деятельности, в том числе в интернете, должно быть лицензированным.

Фото: МВД РФ Елена Блиновская на допросе

Психолог Оксана Митрофанова призналась, что ей лично приходилось неоднократно реабилитировать психику женщин, которые «попали в сети инфомарафонов и „инфогуру“ и никак не могут выпутаться». Схоже с наркотической зависимостью и такие же тяжелейшие последствия, говорит она. Психолог выразила надежду, что «за „инфоцыганство“ в России наконец будут давать реальные сроки».

«Чем больше таких понесут наказание, тем лучше. Желательно — в виде лишения свободы. Дабы не было повадно остальным», — высказала мнение Митрофанова. Она считает, что зачастую такие психологические практики «ломают психику людям». Специалист заметила, что особенно до молодежи нужно донести, что «пример Елены Блиновской ведет не к богатству и роскоши, а в тюрьму».