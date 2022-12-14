«Пшикнули миллионами»: свадьбу Джигана назвали пиром во время чумы Блогер Митрофанова назвала празднование годовщины свадьбы Джигана и Самойловой пиром во время чумы

Фото: Социальные сети

Дорогостоящее празднование десятой годовщины свадьбы российского рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой является пиром во время чумы. Такую оценку события, собравшего 12 декабря отечественный бомонд, высказала в разговоре с NEWS.ru блогер, психолог Оксана Митрофанова. По ее мнению, в то время, когда в стране резко растет число заболевших гриппом и продолжается специальная военная операция России на Украине, «даже новогоднюю елку неловко наряжать, а тут разгуляй — свадьба».

По факту это [отмечание Джиганом и Самойловой годовщины свадьбы] пир во время чумы. Во-первых, посмотрите на цифры заболеваемости гриппом, которые снова приобретают масштабы эпидемии. Во-вторых, идет СВО. Ее можно поддерживать или нет, но гибнут люди. В такой ситуации даже елку-то новогоднюю неловко наряжать, а тут разгуляй — свадьба, — заявила Оксана Митрофанова.

Блогер считает, что Джигану и Самойловой не стоило устраивать сейчас шикарное торжество. По мнению эксперта, они «пшикнули еще раз перед народом, у которого прожиточный минимум около 16 тысяч рублей, своими звездными миллионами».

В сентябре РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник сообщил, что у Джигана украли часы Rolex стоимостью шесть миллионов рублей. По данным канала, дорогостоящий аксессуар пропал из дома артиста в Подмосковье: в момент кражи дверь в дом была незаперта, а рэпера и его семьи там не было.