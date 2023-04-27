Названа новая версия побега Блиновской «в стиле Собчак» SHOT: Блиновская собиралась уехать в Литву через Белоруссию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская собиралась уехать из Россию в Литву через Белоруссию, как это сделала журналистка Ксения Собчак осенью 2022 года, когда против ее коммерческого директора Кирилла Суханова возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его словам, девушка могла пересечь сухопутную границу между двумя государствами на КПП «Видзы».

При этом собеседник SHOT подчеркнул, что никакие авиабилеты из Белоруссии Блиновская не приобретала.

Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

«Известия» со ссылкой на источник ранее сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе.