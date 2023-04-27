Стало известно, куда собиралась сбежать Блиновская Блиновская собиралась сбежать через Белоруссию в Казахстан

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

У блогера Елены Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе.

По данным СМИ, ночью Блиновской рассказали о возможном задержании в аэропорту, так что блогер вызвала Maybach с водителем и поехала в сторону Белоруссии. В итоге Блиновскую задержали недалеко от границы в районе Смоленска. По данным Telegram-канала SHOT, это произошло в четыре утра в пункте пропуска «Красная Горка».

По данным Telegram-канала Readovka, блогер планировала через Белоруссию попасть в Алма-Ату.

Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 миллионов рублей.