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17 июля 2025 в 21:25

Инициатор налоговой проверки Бони объяснил, что не знал о ее помощи на СВО

Иван Курбаков рассказал, что не знал о помощи Бони пострадавшим от ВСУ

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель межрегиональной организации «Отцы Рядом», Иван Курбаков объяснил NEWS.ru, что не знал о том, что в отношении блогера Виктории Бони ранее проводилась налоговая проверка другой организацией — Федеральным проектом по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. По словам собеседника, он также был не в курсе, что звезда помогает людям, пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины.

Мне позвонили журналисты <…> и спросили, как мы относимся к тому, что сейчас, когда у нас СВО, Боня демонстрирует в своих соцсетях роскошный автомобиль. И я ответил, что это неправильно. Когда от ВСУ страдают дети, бабушки, гибнут люди, должна быть гражданская социальная позиция. В Китае за показную роскошь в соцсетях вообще штрафуют. У меня спросили, хотим ли мы инициировать проверку данного лица, к нам обратились с этой просьбой. И мы на нее отреагировали, — сообщил Иван.

Бородин рассказал NEWS.ru, что они ранее уже проводили налоговую проверку Бони. И она оказалась чиста перед ФНС. Также Бородин подчеркнул, что Боня перевела в помощь пострадавшим от ВСУ 2 млн рублей.

Ранее Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ в социальных сетях. Уточняется, что речь идет об одном из видео, на котором модель поведала о том, как употребление отвара из галлюциногенных растений помогло ей закрыть «долг в миллион долларов».

Виктория Боня
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Виталий Бородин
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