Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям

Блогер Виктория Боня помогает семьям, пострадавшим в результате ударов ВСУ, сообщил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он добавил, что телеведущая перевела им 2 миллиона рублей. Таким образом глава ФПБК ответил общественникам, которые упрекнули ведущую в роскошной жизни.

Мы проверяли и налоговую историю Бони, и ее доходы. На данный момент она чиста перед ФНС. Виктория платит налоги. Она помогает нуждающимся на СВО. Лично из своего кармана выделила на помощь семьям, пострадавшим от ВСУ, 2 млн рублей. Что касается ее якобы роскошной жизни, вообще никого не должно касаться, как она тратит деньги. Ведь Виктория не госслужащая, не чиновник. Автомобиль, нам это известно, ей дали по бартеру, чтобы она его прорекламировала, — заявил Бородин.

Таким образом глава ФПБК ответил общественникам, которые решили инициировать проверку в отношении Бони. Недавно в интервью одному из СМИ председатель межрегиональной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков призвал ФНС проверить блогера. По его словам, Боня позволяет себе роскошную жизнь, когда ее расходы превышают доходы. Общественник припомнил Боне недавнее восхождение на Эверест за 20 млн рублей и приобретенный автомобиль Porshe. Он также предложил звезде перевести деньги пострадавшим на СВО.

Ранее Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ в социальных сетях. Уточняется, что речь идет об одном из видео, на котором модель поведала о том, как употребление отвара из галлюциногенных растений помогло ей закрыть «долг в $1 миллион».