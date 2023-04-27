Национальная ассоциация блогеров объяснила претензии налоговой к Блиновской Национальная ассоциация блогеров: дело Блиновской говорит о «сложном переходном периоде» в налоговой сфере России

Фото: мвд.рф

Елена Блиновская

Уголовное дело блогера Елены Блиновской говорит о сложном переходном периоде в налоговой сфере России, рассказала NEWS.ru председатель совета Национальной ассоциации блогеров (НАБ) Мария Терентьева-Галицких. Она добавила, что ситуация с «королевой марафонов» не говорит об охоте на ведьм со стороны государства.

Это не охота на ведьм со стороны налоговых органов, а ситуация сложного переходного периода. Это не история о том, что блогеры плохие. Просто налаживается система налогообложения в блогосфере. Есть прецедент, схема ухода от налогов, о которой говорят, она была и до блогеров. Это вопрос грамотного ведения бизнеса. Для многих процесс очень сложный, пока непонятный. Многие блогеры сами ведут свою бухгалтерию, и это неправильно, — отметила Терентьева-Галицких.

Следственный комитет России возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. По данным следствия, блогер купила билет на самолет, силовики планировали задержать ее при попытке вылететь из страны, однако кто-то предупредил Блиновскую об этом, и она поменяла маршрут. В результате «королеву марафонов» задержали на арендованном «Майбахе» в Смоленской области на границе с Белоруссией на пункте пропуска «Красная Горка».

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что информацию о перемещении блогера Елены Блиновской перед ее задержанием силовики могли получить от ее знакомых. Он также не исключил, что правоохранительные органы вычислили маршрут ее передвижения по видеокамерам и через спутниковые вышки связи, отслеживая сигнал мобильного телефона.