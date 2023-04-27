Полиция задержала блогера Блиновскую: чем знаменита «королева марафонов» Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов в размере 918 млн рублей при попытке пересечь госграницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов в размере 918 млн рублей при попытке пересечь государственную границу на арендованном автомобиле. По данным следствия, она занизила свои доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. При задержании у Блиновской были найдены билеты для вылета за рубеж. Чем известна «королева марафонов» и какое наказание грозит блогеру — в материале NEWS.ru.

За что задержали Блиновскую

Блиновская подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по Москве. По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги в Сети, используя схему дробления бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019–2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на сумму более 918 млн рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская

Прокуратура Москвы сообщает, что в этот период Блиновская совместно с соучастниками сбросила часть доходов от предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таким образом, по данным ведомства, она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ. В результате за этот период не уплачен налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц в общей сумме свыше 918 млн рублей.

Столичная прокуратура сообщает, что более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, блогер легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга. Кроме того, Блиновская купила оборудование для фирмы, учредителем является ее муж, а также товары для фирмы сестры супруга. Еще она оплатила услуги неназванного артиста, который исполнил «музыкальные произведения по месту ее жительства», и провела праздник в августе 2022 года. В тот период блогер арендовала отель в Греции для празднования своего 41-летия. В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски.

Где и когда задержали Блиновскую

Telegram-канала «112» сообщает, что уголовное дело было возбуждено накануне. Тогда же «королева марафонов» купила билет на самолет в Алма-Ату. Вылет планировался в 05:00 мск. Силовики планировали задержать блогера при попытке вылететь из страны, однако, как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, кто-то предупредил ее о возможном задержании, и Блиновская поменяла маршрут.

После полуночи блогер вызвала «Майбах» с водителем и на арендованном автомобиле поехала в сторону Белоруссии. В итоге Блиновскую задержали недалеко от границы в районе Смоленска. По данным Telegram-канала SHOT, это произошло в четыре утра на пункте пропуска «Красная Горка». Также, по одной из версий, Блиновская собиралась уехать из России в Литву через Белоруссию.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская — российский блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста «Марафон желаний». Она родилась 25 августа 1981 года в небольшом поселке в Кировской области. В 2016 году Блиновская приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Россия International» и стала его победительницей.

Позднее Елена занялась изучением различных духовных практик, читала книги по психологии и смотрела видео на тему роста личности. Получив достаточно знаний, она создала собственную методику личностного роста, помогающую людям исполнять свои мечты и добиваться поставленных целей. В ходе создания «Марафона желаний» Блиновская вдохновлялась тренингами американского бизнес-тренера Тони Роббинса. По словам самой Елены, на создание марафона ее вдохновил бестселлер Ронды Берн «Секрет» и роман Паоло Коэльо «Алхимик». Она утверждает, что ее методика основана исключительно на психологии и не имеет ничего экстраординарного.

На сегодняшний день Блиновская входит в число самых популярных и высокооплачиваемых блогеров в России. Ее тренинги посещают более 300 тысяч человек.

Елена замужем за предпринимателем Алексеем Блиновским. У пары четверо детей: Всеволод, Мирон, Платон и Аврора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Кто критиковал марафоны Блиновской

Среди недовольных деятельностью Блиновской было много участников ее марафона. Они обвиняли Елену в инфоцыганстве, в том, что в ее сообщениях «много воды» и минимум обратной связи после выполнения определенных заданий в рамках марафона.

Начиная с 25 февраля 2022 года Блиновская подвергалась критике из-за попытки заработать средства на специальной военной операции на Украине в рамках ее марафона «Дружба». Тогда многие обвинили Блиновскую в наживе на трагедии, но за 15 тысяч рублей она обещала раскрыть такие секреты энергетических связей, которые «изменили бы нашу жизнь». Позднее блогер заявила, что у нее не было подобных целей.

Когда полиция начала проверку Блиновской

Shot сообщает, что полиция проводила проверку деятельности Блиновской в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение». Канал пишет, что потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули. Девушки взяли сотни тысяч рублей в кредит для участия в онлайн-тренингах отношений, желаний, расширения финансового сознания, однако в итоге их жизнь никак не поменялась. Shot отмечает, что Блиновскую просили проверить общественники, которые заподозрили блогера в уклонение от уплаты налогов и написали обращение в Генпрокуратуру России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская

22 марта блогер заявила, что полиция ее не проверяет. Она добавила, что блогеров уже в течение года мониторят налоговые службы, но представители МВД к ней не приходили.

«После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — сказала Блиновская.

Однако на фоне проверок полиции «королева марафонов» уехала в Японию «на отдых». Блогер добавила, что достойно ведет учет налогов.

Что грозит Блиновской

Часть 4 статьи 174.1 подразумевает лишение свободы до семи лет с штрафом до одного миллиона, заявил NEWS.ru президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. В то же время юрист напомнил о существовании статьи 198 Налогового кодекса, согласно которой впервые совершившее преступление лицо полностью освобождается от уголовной ответственности, если уплачены все пенни и сумма штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы.

«Ей вменяют 918 млн рублей и от этой суммы 20%, если она добровольно заплатит и ей не будут инкриминировать 198 статью. Однако я думаю, ей будут вменять обе статьи, с учетом того, что ст. 198 подразумевает штраф от 200 до 500 тыс и лишение свободы до трех лет, в таких случаях применяется частичное сложение. Где-то пять лет и штраф 1,3 млн в порядке исполнительного производства», — считает Трунов.