Полиция в марте проверяла Блиновскую из-за жалоб на марафоны SHOT: полиция проверяла Блиновскую еще в марте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Полиция проводила проверку деятельности блогера Елены Блиновской в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение», сообщает Telegram-канал SHOT. Канал пишет, что потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули.

SHOT сообщает, что девушки взяли сотни тысяч рублей в кредит для участия в онлайн-тренингах отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания, однако в итоге их жизнь никак не поменялась.

Кроме того, по данным канала, Блиновскую просили проверить общественники, которые заподозрили блогера в уклонении от уплаты налогов и написали обращение в Генпрокуратуру России. На тот момент женщина находилась в Японии.

Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

По данным СМИ, блогера задержали в пункте пропуска «Красная Горка» в районе Смоленска. Блиновская, у которой при себе был авиабилет в Казахстан, пыталась уехать в Белоруссию после предупреждения о задержании.