Блиновская заявила, что полиция ее не проверяет Блогер Блиновская опровергла информацию о проверках полиции из-за мошенничества

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская опровергла информацию о том, что в отношении нее идут проверки полиции по факту мошенничества, сообщает РЕН ТВ. Она добавила, блогеров уже в течение года мониторят налоговые службы, но представители МВД к ней не приходили.

Никаких проверок (полиции - NEWS.ru) нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать, — сообщила Блиновская.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что полиция проверяет Блиновскую после поступления ряда заявлений от участников, которые считают, что их обманули. По данным канала, блогера проверят на наличие в ее бизнесе схем уклонения от уплаты налогов.

Блиновская проводила марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания, сейчас она запускает очередной марафон под названием «Новое измерение», участие в котором стоит 10,8 тыс. до миллиона рублей.

Ранее блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 миллионов рублей.