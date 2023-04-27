Криминалист рассказал, почему Блиновской не удалось покинуть Россию Криминалист Игнатов: информацию о перемещении Блиновской силовики могли получить от ее знакомых

Информацию о перемещении блогера Елены Блиновской силовики могли получить от ее знакомых, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он также не исключил, что правоохранительные органы вычислили маршрут ее передвижения по видеокамерам и через спутниковые вышки связи, отслеживая сигнал мобильного телефона.

Несколько факторов сработало. Во-первых, технический: ее могли отследить по камерам, куда она двигалась, в какие машины садилась, в каком направлении ехала. Могли отследить через спутниковые вышки связи, хотя она могла телефон поменять, оставить дома, пользоваться другим. Но есть технические возможности установить владельца новых номеров и сим-карт, — добавил Игнатов.

Собеседник предположил, что кто-то из окружения Блиновской сообщил о ее планах подразделениям, занимавшимся розыском и задержанием знаменитости.

Могла быть утечка информации со стороны ее (Блиновской. — NEWS.ru) ближайшего окружения. Мог дать информацию о ее настоящих планах сотрудникам тех подразделений оперативных, кто устанавливал ее местонахождение и занимался задержанием, — отметил криминалист.

Комментируя информацию о том, что Блиновскую задержали на российско-белорусской границе в Смоленской области во взятом на прокат Maybach с водителем, Игнатов отметил, что в таком автомобиле труднее затеряться, но правоохранительные органы найдут человека с любым транспортом.

Опять же все зависит от желаний гражданки, специфики ее образа жизни, может, не привыкла арендовать другие машины, привыкла к роскоши. Зачем арендовать Kia Rio, проще арендовать Maybach, хотя на нем труднее затеряться в толпе, но ты хоть арбу арендуй, если ты нужен правоохранительным органам, тебя найдут, — подытожил Игнатов.

Сегодня Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.