Опубликовано видео обысков в доме Блиновской в Подмосковье SHOT показал кадры обысков в доме Блиновской в Истре

Фото: lb2508/t.me

Telegram-канал SHOT показал кадры обысков на территории дома блогера Елены Блиновской в подмосковной Истре. На записи видно, как человек ходит по периметру участка с камерой и запечатлевает увиденное.

Также кадрами из дома Блиновской поделился Telegram-канал «112». На них можно заметить на участке автомобили Lamborghini и Range Rover, общая их стоимость составляет от 48 до 82 млн рублей. Утверждается, что в гараже у блогера также хранятся два мотоцикла.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. По данным Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

«Известия» со ссылкой на источник ранее сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе. По данным SHOT, Блиновская собиралась уехать из Россию в Литву через сухопутную границу в Белоруссии.