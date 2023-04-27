Стало известно, почему полиция обратила внимание на Блиновскую Блиновская могла привлечь внимание полиции кампанией по защите интеллектуальной собственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, могла привлечь внимание правоохранителей кампанией по защите своей интеллектуальной собственности, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, за последние полгода блогер подала 14 исков против тех, кто продает ее контент.

По информации Mash, речь идет о несанкционированной продаже курсов «Марафон желаний» , «Дерзость», «Марафон Дружба», «Свидание с телом», «Марафон Расширение финансового сознания», «Марафон Предназначение», «Марафон Отношение», «О сексе» и «Марафон стань и получишь». На сторонних площадках курсы стоили по 1,5 тысячи рублей, тогда как минимальная цена у Блиновской составляла пять тысяч рублей.

Mash пишет, что иски блогера суд удовлетворил и обязал площадки удалить контент.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.