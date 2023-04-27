Блиновская выступила с мотивационной речью на форуме накануне задержания

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская выступала на бизнес-форуме на «ВТБ Арене» в Москве за день до того, как решила уехать из страны, сообщает Telegram-канал Mash. В ходе своего выступления она призывала аудиторию «пользоваться триггерами» и начать заниматься своим бизнесом.

Пользуйтесь любым моментом, пользуйтесь триггерами. Эта коза стоит на сцене и выделывается, что она за один день собрала ВТБ. Неужели у вас в теле этот момент не колбасит вас? — говорила она.

27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. По данным Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

Более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, блогер легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга. Она также купила оборудование для фирмы, учредителем которой является ее супруг, а также товары для фирмы сестры супруга. Кроме того, она оплатила услуги неназванного артиста, который исполнил «музыкальные произведения по месту ее жительства», и провела праздник в августе 2022 года. В тот период блогер арендовала отель в Греции для празднования своего 41-летия.