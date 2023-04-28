Блиновская полностью признала свою вину

Фото: МВД России

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном на допросе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Сейчас полиция устанавливает лиц, которые предупредили блогера о готовящемся задержании, после чего она пыталась сбежать из России.

В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, — говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.