Анна Семенович рассказала о своем вкладе в патриотическое движение Анна Семенович рассказала, что выступала перед жителями Донбасса и собирала гуманитарную помощь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович рассказала, что выступала перед жителями Донбасса и собирала гуманитарную помощь, сообщает «Слово и Дело». По ее словам, вклад в патриотическое движение также внесли и такие артисты, как SHAMAN, Митя Фомин, Лена Север, VladiMIR, Григорий Лепс и Юлия Барановская. Семенович подчеркнула, что поддержка российскими артистами солдат своей страны — это «почетно и очень круто».

В этом году я ездила по всем точкам — и Луганск, и Донецк, и Новороссийск, поддерживала наших ребят. Это Шаман, также Митя Фомин, Лена Север, Юркис, VladiMIR, Григорий Лепс, Юлия Барановская. Вообще русские артисты поддерживают наших ребят, это очень круто и очень почетно, — рассказала Семенович.

Семенович ранее говорила, что каждый россиянин должен помочь жителям Донбасса. Она пообещала в случае необходимости помочь бойцам, раненным в ходе проведения военной операции на Украине, пояснив, что умеет делать искусственное дыхание и уколы.

26 сентября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Анну Семенович в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Данный реестр был составлен согласно рекомендациям Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Всем фигурантам списка запрещен въезд в страну. Как писали украинские СМИ, причиной внесения Семенович в черный список стало ее лояльное отношение к властям РФ. Кроме этого, она навещала в госпиталях российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине.