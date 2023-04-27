Юрист рассказал, как Блиновская может избежать уголовного преследования Адвокат Жорин: суд может оправдать Блиновскую при добровольном погашении налоговых долгов

Фото: СК РФ

Суд может оправдать или снизить срок заключения блогеру Елене Блиновской, задержанную ранее за неуплату налогов в соответствии с новыми изменениями в УК России, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, статьи за неуплату налогов перевели из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести, по ним также были уменьшены сроки давности привлечения к ответственности.

Что касается дела Блиновской, с одной стороны, это уголовное дело и, возможно, лишение свободы. С другой стороны, совсем недавно были внесены изменения в УК РФ, статья перешла из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести и, соответственно, уменьшились сроки давности привлечения к ответственности. И самое главное — по налоговым преступлениям есть возможность прекратить уголовное дело в случае добровольного погашения суммы неуплаченных налогов, штрафов, пени и так далее, — сказал юрист.

Однако Жорин добавил, что одновременно с подобными делами судьи рассматривают «статьи-спутники», которые могут стать основой для увеличения тюремного срока.

Как правило, это легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, если деньги выводились на обнальные площадки, легализация, если на эти деньги что-то покупалось: автомобиль, квартира, дом. Очевидно, эти деньги не лежали в столе, — разъяснил эксперт.

Юрист подчеркнул, что гипотетически есть возможность того, что суд оправдает блогера, однако не исключено, что ее все же признают виновной. По его словам, это дело является своего рода сигналом другим высокооплачиваемым блогерам, которые должны пересмотреть взаимоотношения с налоговой инспекцией и перестать использовать схемы оптимизации налогов.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. По данным следствия, блогер купила билет на самолет, силовики планировали задержать ее при попытке вылететь из страны, однако кто-то предупредил Блиновскую об этом, и она поменяла маршрут. В результате «королеву марафонов» задержали на арендованном «Майбахе» в Смоленской области на границе с Белоруссией на пункте пропуска «Красная Горка».