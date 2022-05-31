Бородина об оскорблениях Пугачевой: «Убегают, а потом еще и огрызаются» Бородина прокомментировала слова Пугачевой в адрес обвинителей

Ксения Бородина / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала NEWS.ru недавнее заявление российской певицы Аллы Пугачевой, которая оскорбилась высказываниями интернет-пользователей в ее адрес, появившимися в бегущей строке на телецентре «Останкино». Бородина считает, что ответ Пугачевой был в первую очередь адресован тем людям, которые начали ее оскорблять после эмиграции. По мнению телеведущей, неправильно уезжать из страны и «огрызаться, как Макаревич». Также Бородина считает, что муж певицы Максим Галкин «совершенно перестал выбирать выражения».

Я думаю, что Алла Борисовна имела в виду тех людей, которые обрушились на нее с хейтом, так как после ее эмиграции ее на самом деле начали серьезно оскорблять. Тут надо понимать, что если человек переехал и спокойно живет, это один вопрос, а когда переезжают и начинают оттуда огрызаться, например как Макаревич, мне кажется, это как минимум гадко. Хочу отметить, что во всей этой истории меня больше всего возмутил ее муж, Максим Галкин, который совершенно перестал выбирать выражения, — заявила Бородина.

Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, ответила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на оскорбления в её адрес на телецентре «Останкино». Там появилась бегущая строка, в которой неизвестные радовались, что певица уехала из страны, и в матерной форме уверяли, что она всем надоела. Певица написала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна».

Пугачёва и её супруг Максим Галкин подверглись резкой критике после того, как уехали из страны, при этом певица предпочитала долгое время отмалчиваться и не комментировать ни длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.