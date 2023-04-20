Жалующаяся на безденежье Лерчек заработала на подписчиках 2,6 млрд рублей Обвиняемая в неуплате налогов блогер Лерчек отчиталась о доходах на сумму 2,6 млрд рублей

Фото: ler_chek_tg/t.me

Валерия Чекалина (справа)

Жалобы на безденежье не помешали россиянке Валерии Чекалиной, известной как бьюти-блогер Лерчек, отчитаться о доходах за прошлый год на сумму 2,6 млрд рублей, сообщает KP.RU. По информации издания, блогер, являющаяся фигуранткой уголовных дел об отмывании денег и неуплате налогов, ранее утверждала, что ей «детей нечем кормить», так как по решению суда ей запрещено появляться в соцсетях и зарабатывать на подписчиках.

Издание рассказывает, что 19 апреля суд арестовал банковские счета Валерии и ее мужа Артема Чекалина. Пару обвиняют в отмывании денег на сумму более 130 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Ущерб государству супруги-блогеры пока не возместили, собираясь оспаривать эти цифры.

Однако, как выяснили журналисты издания, компания «Би Фит», через которую Лерчек продавала свои «марафоны стройности», отчиталась о доходах за 2022 год на сумму 2,6 млрд рублей при задекларированной прибыли всего в 255 млн. Двухмиллиардная разница между выручкой и чистой прибылью может стать предметом новой проверки, пишет издание.

Уточняется также, что Лерчек может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Участники «марафонов стройности» проводимых блогером, массово жалуются на подтасовки при розыгрыше призов и неполучении подарков от «беспроигрышной» лотереи, в которой за покупку косметики от бренда Чекалиной подписчикам обещали в том числе дорогие смартфоны и автомобили.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов.