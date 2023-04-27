Блогерше Блиновской предъявили обвинение СК предъявил Блиновской обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. В связи с этим она была официально задержана.

ГСУСК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений по уклонению физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блиновская задержана согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и в скором времени следствие обратится в суд с запросом о выборе меры пресечения для нее.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что СК будет ходатайствовать об аресте Блиновской. Сумму ущерба от невыплаты налогов следствие оценивает в 918 млн рублей. Кроме того, блогеру инкриминируют легализацию незаконных доходов. Telegram-канал «Образ будущего» сообщал, что против Блиновской также могут завести дело о попытке дачи взятки должностному лицу.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких предположила, что дело Блиновской говорит о сложном переходном периоде в налоговой сфере России. По ее словам, дела Блиновской и ее коллег стали лишь прецедентом в меняющейся системе.