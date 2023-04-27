Стало известно о попытке Блиновской откупиться от следователя «Образ будущего»: Блиновская пыталась заплатить следователю $10 млн, чтобы тот ее отпустил

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская после задержания по делу о неуплате налогов пыталась откупиться от следователя, сообщает Telegram-канал «Образ будущего». По информации канала, вначале она предлагала сотруднику $5 млн, после отказа — $10 млн. Также она просила у следователя не блокировать ее деятельность до лета.

В публикации говорится, что теперь Блиновской вменяют дачу взятки должностному лицу при исполнении. Люди, предупредившие ее об аресте, также будут вычислены и привлечены к ответственности, утверждают авторы.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренингов-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что информацию о перемещении блогера Елены Блиновской перед ее задержанием силовики могли получить от ее знакомых. Он также не исключил, что правоохранительные органы вычислили маршрут ее передвижения по видеокамерам и через спутниковые вышки связи, отслеживая сигнал мобильного телефона.