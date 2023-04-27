СК показал видео задержания Блиновской

Фото: СК РФ

Елена Блиновская

Следственный комитет России опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На видео блогер спокойно стоит с полицейскими в Смоленской области на границе с Белоруссией.

Блиновскую задержали в семь утра в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что блогера задержали на пункте пропуска «Красная Горка» в районе Смоленска. Блиновская, у которой при себе был авиабилет в Казахстан, пыталась уехать в Белоруссию после предупреждения о задержании.

По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей из суммы неуплаченных налогов она легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года. Она также купила оборудование для фирмы, учредителем является ее супруг, а также товары для фирмы сестры супруга.

Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проводила проверку деятельности блогера в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение». Потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули.