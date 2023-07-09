Как крадут деньги с карты и как защититься от мошенников Рассказываем, могут ли мошенники снять деньги с карты и как уберечь банковскую карту от преступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники сняли деньги с карты

Злоумышленники используют разнообразные преступные схемы для хищения средств с карточных счетов граждан и постоянно совершенствуют свои криминальные методы. Рассказываем, как не допустить, чтобы мошенники списали деньги с банковской карты, и что нужно сделать для защиты сбережений от киберпреступников.

Могут ли снять деньги с банковской карты

Мошенники изобрели множество способов хищения денег с банковских карт, которые можно разделить на две большие категории: кражи при непосредственном контакте с пластиком и списывание средств дистанционно. К первой группе относятся следующие виды мошенничества:

Кража банковской карты. Без PIN кода вор может совершать мелкие покупки до тех пор, пока не закончатся средства или владелец не заблокирует карту. Чтобы снять с карты наличные деньги, мошенники наблюдают за своими жертвами у банкомата, незаметно заглядывая через плечо, чтобы увидеть набор PIN кода, а потом уже крадут банковские карты.

Хищение денег из лотка банкомата. Чтобы имитировать поломку, злоумышленники искусно заклеивают тонким скотчем отсек с лотком для выдачи купюр. Пользователь активирует услугу по снятию наличных, слышит характерный звук шелестенья наличных. Но лоток не открывается. Пока владелец карты пытается дозвониться в техподдержку банка, один из мошенников отвлекает его от банкомата, а другой незаметно отклеивает скотч и забирает деньги из лотка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мошенники с банковскими картами

Кража карты из картоприемника. Мошенники внедряют в картоприёмник кусок фотоплёнки, крючки или шупы (лассо). Пользователь вставляет карту, производит нужные ему операции и нажимает кнопку «завершить». Но карта не возвращается. В этот момент к гражданину подходит «доброжелатель» и сочувственно советует набрать PIN код, ссылаясь на свой опыт. Недавно у него тоже банкомат «съел» карту, но отдал после ввода секретного набора цифр. Наивный пользователь так и поступает. Но ничего не происходит. Хозяин проглоченного пластика уходит, чтобы решить проблему, не догадываясь, что он сам показал PIN код злоумышленникам и оставил им карту, а значит, «подарил» деньги.

Хищение карточных данных через фальшивый банкомат. В «подходящем месте» устанавливается точная копия банкомата известной кредитной организации. Клиент этого банка вставляет карту в картоприемник, набирает PIN код. На экране появляется сообщение, что банкомат неисправен. Гражданин забирает карту и уходит искать работающее устройство. А мошенники, вооружившись считанными данными, опустошают его карточный счет.

Скимминг (от англ. skimming — снятие сливок). Так называется хищение данных банковских карт с помощью электронных считывающих устройств (скиммеров) и накладных клавиатур. Скиммеры крепят рядом с картоприёмником. Пользователи воспринимают эти неприметные коробочки, как неотъемлемую часть банкомата. Накладная клавиатура, посредством которой злоумышленники узнают PIN код, и вовсе никак себя не обнаруживает. Подвид скимминга — запись видео. Раньше миниатюрные камеры маскировали в стоящих на банкоматах подставках с рекламными буклетами. Сейчас применяют устройства, фиксирующие карточные данные с большего расстояния.

Шимминг или усовершенствованный скимминг. Кража всех данных банковской карты производится с помощью шиммера («шима») — гибкой платы толщиной 0,1 мм. «Шим» внедряют в картридер банкомата через карту-носитель. Плата-«невидимка» не влияет на функционирование банкомата. Похищенные посредством скимминга или шимминга данные записывают на карты-дубликаты и снимают деньги в любом месте.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Как снимают деньги с банковской карты

Мошенники пользуются невнимательностью, беспечностью, доверчивостью и воспитанностью своих жертв. Некоторые люди даже записывают PIN код на пластик, полагая, что никогда не столкнуться с преступниками. Чтобы не лишиться банковской карты и денег, нужно всегда быть начеку и выполнять простые правила:

Выучите PIN код наизусть или запишите его так, чтобы его нельзя было найти или связать с банковской картой.

Набирая PIN код, закрывайте клавиатуру банкомата или платежного терминала рукой. Не надо думать, что этим вы оскорбляете стоящих рядом с вами людей.

Операции с наличностью выполняйте в банкоматах, установленных в отделениях банков или на охраняемых, хорошо освещенных и оборудованных системой наблюдения площадках.

Если во время пользования банкоматом к вам обращаются посторонние люди, вежливо попросите их отойти, а если они продолжают настаивать, завершите операцию и заберите карту. Не надо вступать с назойливыми личностями в диалог. Мошенники с банковскими картами — отличные актеры. Они убедительно играют роль работников банка, «помогающих» справиться с проблемой или предлагающих «новые опции».

Для снятия наличных в банкомате используйте отдельную дебетовую карту. Но этом карточном счете держите минимальную сумму. Пополняйте счёт наличными через кассу банка.

Если карта застряла в картоприемнике, сразу же заблокируйте ее. О происшествии сообщите в банк. Аналогичным образом поступайте при потере пластика или возникшем подозрении, что злоумышленники завладели реквизитами карты.

Как снимают деньги с банковской карты

Растет число людей, пользующихся банкингом, то есть дистанционным банковским обслуживанием. Через загруженное в смартфоне приложение можно оплатить мобильную связь, коммунальные услуги, налоги, штрафы и госпошлины, перевести деньги на другие счета. Эти и другие операции можно выполнить в личном кабинете онлайн (интернет) банка. Не нужно выходить из дома, чтобы приобрести вещи и продукты, забронировать номер в отеле или купить билет на самолет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мошенники списали деньги с банковской карты

Чтобы похитить деньги с карты дистанционно, мошенники используют методы социальной инженерии. Злоумышленники обманным путем выманивают у клиентов банков конфиденциальную информацию. Чтобы жертва выдала реквизиты банковской карты, преступники:

Рассылают по электронной почте письма от имени банка (интернет фишинг). В сообщении просят уточнить некоторые сведения, ознакомиться с информацией о причитающихся ему бонусах, узнать о преференциях и льготах, а для этого нужно перейти по ссылке и заполнить электронный формуляр, в котором указать номер банковской карты, срок ее действия, CVV, а также персональные данные. Мошенники делают бланки с атрибутикой карты Сбербанка и ВТБ, реже других кредитных учреждений.

Звонят по телефону и представляются сотрудниками банка ( телефонный фишинг). Сообщают о несанкционированной попытке снятия денег с банковской карты абонента. Для сохранения сбережений нужно срочно перевести денежные средства на другой, «безопасный» счет. Злоумышленники профессионально убеждают жертву, что искренне хотят помочь, надо только продиктовать данные карты.

Клонируют сайты известных торговых площадок и интернет-магазинов. В спешке или в кризисной ситуации пользователь может не заметить незначительной разницы с оригиналом и оплатить «товар», попутно сообщив злоумышленникам карточные реквизиты. В ожидании курьера с покупкой гражданин обнаруживает, что мошенники сняли все деньги с карты.

Варианты фишинга-вишинга могут быть самыми разными. Письма отправляют мнимые устроители лотерей, «благотворительные фонды», «фирмы», раздающие «подарки». По телефону звонят фальшивые представители правоохранительных органов и служб финансового мониторинга Центробанка РФ, фейковые работники и другие самозванцы. Преступники откликаются на объявления о продаже бытовой техники, мебели или транспортного средства. Мошенники говорят, что купят вещь не глядя и переведут деньги на карту, но с условием что продавец сообщит реквизиты банковского пластика. На этом моменте нужно нажать кнопку отбоя и заблокировать номер телефона «покупателя».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как вернуть деньги, переведенные на карту мошенника

Чтобы мошенники не списали деньги с карты, надо не забывать о рисках и всегда помнить о своих правах. Проблем не возникнет, если придерживаться элементарных мер безопасности в сети:

Никому не сообщайте персональные данные и реквизиты карты. Банки не рассылают письма и не обзванивают клиентов, чтобы уточнить или сверить информацию об их собственных продуктах.

Для интернет покупок оформите электронную карту и переводите на нее столько денег, сколько планируете потратить.

Не храните на пластике крупные суммы. Заработную плату или другие солидные поступления переводите на другие счета.

Не открывайте письма, отправленные с подозрительных адресов, и тем более не переходите по вложенным в них ссылкам на жульнические сайты.

Если вам позвонили мошенники (телефонный вишинг), молча положите трубку, заблокируйте номер и удалите его из истории звонков. Воздержитесь от упреков и не обличайте злоумышленников.

Как вернуть деньги, переведенные на карту мошенника

Держателей банковских карт защищает Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе». Он предписывает банкам возмещать клиентам списанные с их счетов суммы, если транзакции не были санкционированы владельцами денег. Если кредитное учреждение заявляет, что клиент нарушил порядок использования электронного платежного средства, то оно должно это доказать. Таким образом, законодательно установлена презумпция невиновности пользователей банковских карт.

Как это реализуется на практике? Банкам предоставлено право блокировать карты, с которых производится подозрительное списание денег. Клиенту отправляется сообщение о причине блокировки и запрос на подтверждение или отклонение операции. Молчание расценивается как согласие. Владелец карты должен отреагировать до конца рабочего дня, следующего после даты предупреждения банка. Если пользователь санкционировал списание (или промолчал), то в дальнейшем ему на компенсацию рассчитывать не стоит. Однако это не означает, что пострадавший гражданин должен смириться с кражей его сбережений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Могут ли списать деньги с банковской карты

Клиенту следует следить за своими финансами и своевременно реагировать на уведомления банка, а также сообщать о том, что мошенники списали деньги с карты (не позднее чем на следующий день после происшествия). Опоздали — с компенсацией будут проблемы.

Что делать если вы перевели деньги на карту мошеннику добровольно и осознали что вас обокрали через два-три дня или даже неделю? В любом случае нужно написать заявления в банк и в отделение полиции. Если банковские работники будут чинить вам препятствия, напомните им о вашем праве в подобных ситуациях искать поддержку в прокуратуре. Если вас не устроят ответы банка и полиции на ваши заявления, отстаивайте свою правоту в суде.

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