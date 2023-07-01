Мошенники уговорили пенсионера помочь погибшим от коры муравьиного дерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Москвы стал жертвой телефонных мошенников, которые уговорили его перевести деньги в «фонд погибшим от коры муравьиного дерева», сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идет о биологически активной добавке на основе коры муравьиного дерева, которую принимал в том числе и сам мужчина. Аферисты заставили его перевести четыре тысячи рублей на свои счета, после чего пропали.

По данным SHOT, 70-летний пенсионер из Москвы решил заняться своим здоровьем и купить БАДы на основе коры муравьиного дерева. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный человек и предупредил, что в составе пилюль содержится токсичное вещество, которое может привести к смерти. Он убедил пожилого человека, что тот должен перевести деньги «в качестве компенсации и помощи погибшим» от БАДов. Мужчина снял деньги в отделении почты и перевел мошенникам. Позднее он осознал, что с ним произошло, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина устроила поджог в отделении банка на Васильевском острове. Предположительно, на такой шаг пенсионерку подтолкнули мошенники, пообещавшие в обмен вернуть украденные деньги.