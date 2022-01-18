Ставка на сбережения: банки ждут больше денег россиян

Аналитики пророчат невиданный за пять лет рост вкладов россиян. В 2022 году, по их оценкам, отечественные банки привлекут рекордный объём средств физлиц — 1,4 трлн рублей. Главным фактором этого прироста станет повышение ключевой ставки, следом за которым банки увеличивают проценты не только по депозитам, но и кредитам. В этом смысле вдохновляющие речи о повышении доходности вкладов можно расценить как попытку оправдать жёсткую монетарную политику Центробанка. Смогут ли в этих условиях вклады порадовать россиян — в материале NEWS.ru.

Банкет для вкладчиков

Банковские вклады в 2022 году могут вырасти на рекордные за пять лет 1,4 трлн рублей, прогнозируют аналитики ВТБ. На аналогичную сумму последний раз депозиты выросли в 2017 году, после чего рост замедлился, а с 2020 года вклады только сокращались. По данным ЦБ, с 1 января 2020 года по 1 декабря 2021 года объём средств, которые россияне держат на депозитах снизился с 18,3 трлн рублей до 16,4 трлн рублей.

Переход ЦБ РФ к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привёл к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно.

Если в 2020 году россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их «под рукой», то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась — основной приток сбережений населения размещался в рублёвые вклады, — поясняет начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Стёпочкин.

По мнению аналитиков, эти тенденции в 2022 году только укрепятся. Резкий рост средств на депозитах они прогнозируют за счёт выгодных ставок (в начале января средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках составила 7,74%), девалютизации сбережений (снижение объёма вкладов в валюте и рост объёма рублевых депозитов), возврата в банки наличности, а также ожидаемого увеличения зарплат и индексации пенсий.

Политика ЦБ

В 2021 году Центробанк, пытаясь бороться с инфляцией, начал ужесточать денежно-кредитную политику. С марта по декабрь регулятор семь раз повышал свою ключевую ставку, доведя её 8,5% годовых. Вслед за ним коммерческие банки начали планомерно увеличивать проценты не только по депозитам, но и кредитам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам на срок до одного года в октябре 2021 выросла до 14,71%, и это максимум с мая 2020-го, а ставка по краткосрочным кредитам для компаний достигла максимума с 2019 года — 8,14%. Не нужно быть экспертом, чтобы предположить, что в новом году деньги и для россиян, и для бизнеса стали ещё дороже.

Многие эксперты критиковали Центробанк за его стремление сдержать рост цен путём повышения ставки. В ноябре, выступая в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на повышение доходности вкладов как на положительный эффект проводимой монетарной политики. По её словам, повышать ставку необходимо, чтобы вернуть россиянам сберегательные манеры.

«Если мы вернём, а наша политика на это направлена, инфляцию к цели, то это будут уже положительные ставки по депозитам, депозиты будут выгодны и будут обгонять инфляцию, — говорила Набиуллина.

В Законе о Банке России не прописана его ответственность ни за экономический рост, ни за доходы граждан. Главная задача ЦБ — стабильность рубля, развитие банковской системы и устойчивость финансового рынка. Центробанк не реагирует на тот факт, что ограничение количества денег в обращении негативно влияет на рост спроса и таким образом на экономику. Как и то, что, по мнению многих экспертов, старая добрая денежно-кредитная политика устарела ещё лет десять назад, если не больше.

Уроки китайского

Но стоит признать, что по пути повышения ставок сейчас идут крупнейшие центральные банки. На этом фоне резко выделяется разве что Китай, взявший курс на увеличение предложения денег. Как раз накануне Народный банк Китая (НБК) вопреки ожиданиям впервые за два года (с апреля 2020 года) понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать национальную экономику. Ставка по однолетним среднесрочным кредитам была снижена на 10 базисных пунктов с 2,95 до 2,85%, семидневная ставка обратного выкупа репо — 2,2 до 2,1%.

ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НБК имеет двойной статус, как центральный банк страны и подразделение Госсовета КНР. Поэтому когда высшая власть провозглашает экономический рост, Банк Китая вынужден выполнять поставленную задачу. О решении снизить ставки было объявлено практически одновременно с публикацией данных Госкомстата КНР. Он заявил, что экономика страны находится под тройным давлением. ВВП Китая вырос на 8,1% при прогнозе в 8,4%, а темпы роста в последнем квартале 2021 года замедлились в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, рост ключевой ставки неизбежно ведёт к удорожанию кредитных ресурсов, что замедляет рост экономики в результате дополнительного сжатия денежной массы. Однако надо иметь ввиду, что регуляторы России и Китая действуют в разных макроэкономических условиях.

При достаточно высоком росте ВВП Китая по итогам 2021 года инфляционные ожидания достаточно низкие, а потому нет необходимости ставить макроэкономический барьер в виде повышенных ставок.

Китайские монетарные власти логично держат курс на дальнейшее вливание в экономику дешёвых кредитов и других аналогичных мер. В российских же реалиях действия ЦБ РФ представляются логичными, — рассуждает эксперт.

Чем порадуют депозиты

По мнению эксперта аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, рост ставок по вкладам был предсказуем. Такая тенденция назревала ещё два года назад, когда из-за пандемии у банков возникла потребность в привлечении денежных средств. Однако обычные россияне вряд ли почувствуют какие-либо изменения, поскольку для этого нужно обладать существенной суммой вклада, говорит Рогачевский.

Сейчас средняя максимальная ставка в топ-10 банков уже превысила 7,5%, однако этот показатель не перебивает ни реальную инфляцию, ни «росстатовскую», которая уже пробивала отметку в 8,6%, замечает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

А значит и мотивов нести рубли в банки у населения сейчас нет, — признаёт эксперт.

Действительно, неопределённость и нестабильность ситуации с пандемией заставляет людей переходить на сберегательную модель поведения, зарплаты и пенсии индексируются, и номинально денег должно стать больше. Но реальные доходы топчутся на месте, замечает Артемьева. Более 70% людей в стране вообще не имеют никаких накоплений, а те, у кого деньги есть, скорее, будут остерегаться национальной валюты из-за высокой волатильности, вызванной политическим напряжением, считает она.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один сдерживающий фактор — новые налоги на доходы с вкладов. Всё вышеназванное и будет определять реальную ситуацию с вкладами и, скорее всего, каких бы то ни было рекордов ждать не стоит, прогнозирует Артемьева. Любой рост здесь будет вызван инфляционными факторами.

Привлекательность депозитов сегодня представляется весьма преувеличенной, соглашается Гиринский.

Предлагаемые ставки по полугодовым депозитам для физических лиц варьируются в диапазоне 3-4 % годовых. Срочный депозит лишь уменьшает влияние инфляции, но реального плюса так и не приносит, — говорит эксперт.

А вот вклады в иностранной валюте, несмотря на почти нулевую доходность, с большой вероятностью будут расти и радовать вкладчиков, равно как и инвестиционные вклады в национальных облигациях развитых экономик, добавляет Артемьева.

По мнению аналитиков ВТБ, чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2 — 2,5 месяца, а дальше ставки по вкладам могут начать снова снижаться. Они не исключают появления сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций). В целом средние ставки по вкладам будут варьироваться возле 8-8,5%, на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения, заключают аналитики.