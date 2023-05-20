Как россиянам платить за границей: пластиковой картой или наличной валютой Рассказываем о том, как можно расплачиваться за границей, где взять наличную валюту и какие карты можно использовать

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С тех пор как карты Visa и Mastercard превратились в бесполезный пластик при расчетах за пределами нашей страны, хлопот у выезжающих за рубеж прибавилось. Чтобы не оказаться в трудной ситуации на чужбине, надо заранее решить, как платить за границей, а потом определяться со сроками и маршрутом предстоящего путешествия. Рассмотрим, как будем платить за границей в 2023 году и с какими проблемами, возможно, придется столкнуться.

Как платим за границей прямо сейчас

Если карты Visa и Mastercard за рубежом не работают, то бумажные деньги пока никто не отменял. Сумму в размере 10 тыс. долларов или эквивалент в евро можно снять со своего валютного счета или вклада, но при условии, что денежные средства поступили в банк до 9 марта 2022 года. На другую валюту такие ограничения не распространяются. Если лимит исчерпан, то можно попробовать купить доллары или евро в банковской кассе. Но вряд ли удастся приобрести значимое количество валюты, ведь банки продают только те наличные деньги, которые купили у населения уже после 9 марта 2022 года.

Как бы то ни было, но отправляться в зарубежный вояж с набитым кошельком неудобно и небезопасно. Греметь разменной мелочью в карманах или стать мишенью для любителей легкой наживы — так себе удовольствие. Возникает вопрос: можно ли россиянам платить картой за границей и что для этого нужно сделать? Ответ положительный, но многое зависит от того, куда вы собираетесь поехать.

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Какой картой можно платить за границей

Если нет времени осваивать незнакомые платежные инструменты, то можно платить «домашней» картой «Мир» за границей. Эти карты действуют в Армении, Абхазии, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии, но есть нюансы. Не все местные банки принимают наш «Мир». Отслеживать актуальную информацию о функционировании карт в режиме реального времени можно на туристических форумах и в Telegram-каналах. На интернет-страничках платежной системы таких сведений вы не найдете.

Карты китайской платежной системы Union Pay действуют практически по всему миру. Но их выпускают далеко не все российские банки, а обслуживание пластика из Поднебесной обходится недешево. В Азии с российскими картами Union Pay не возникнет проблем, а в Европе, США и Израиле не всегда удается ими расплатиться. Владельцам таких карт предлагается перезагружать таблицу, чтобы узнать, в устройствах каких банков можно внести оплату или забрать кеш (не более 50 тыс. юаней в день или 500 тыс. юаней в месяц).

Для подстраховки имеет смысл обзавестись кобейджинговой картой «Мир» — Union Pay, то есть продуктом двух платежных систем с расширенными функциональными возможностями. Переключение туда-сюда происходит в зависимости от того, с какой системой «дружит» банк, владеющий банкоматом, или платежный терминал в супермаркете.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Можно платить картой «Мир» за границей

Как платить международными картами Visa или Mastercard за границей

Решение, какой картой платить за границей, связано с определенным риском. Списки стран, не принимающие карты «Мир» или Union Pay, выпущенные отечественными кредитными организациями, меняются едва ли не ежедневно. Как платить за границей, если нет никакой гарантии, что национальные банки не прекратят обслуживание карты в любой момент?

Как вариант — можно открыть валютный счет и оформить карты Visa или Mastercard в соседних государствах. Причем в Казахстане картой можно обзавестись дистанционно, через нотариально назначенного посредника — резидента. В других странах требуется личное присутствие. С этой целью организуются однодневные туры, скажем, в Киргизию. В Узбекистане с успехом практикуется «карточный туризм», предусматривающий не только деловую программу, но и знакомство со страной. Решая задачу, как платить картой за границей, россияне расширяют свой кругозор.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Какой картой платить за границей

Как платить за границей, если сейчас нет карты и валютной налички

Появилась возможность поехать в отпуск или в гости за рубеж, но нет ни подходящей карты, ни наличной валюты? Как в такой ситуации платить за границей? В подобных случаях можно воспользоваться сервисом для онлайн-переводов, то есть перевести рубли через платежные системы «Юнистрим», «Золотая Корона», или Contact, а по прибытии на место уже забрать доллары, евро или местную валюту. Переводы осуществляются через сайт или через мобильное приложение с помощью российских карт Visa, Mastercard, Maestro или «Мир» в девятнадцать стран мира, среди которых США, Китай, ОАЭ, страны СНГ и некоторые страны Европы. Деньги принимают и в пунктах отправки в банках или торговых центрах. Единовременно можно перевести до 300 тыс. рублей (вместе с комиссией), а в месяц — не более 590 тыс. рублей. Если заранее позаботиться о переводе, то не придется ломать голову, как платить за границей в 2023 году.

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Можно ли платить из России за границу

В прошлом году в Российской Федерации был введен режим валютного регулирования, который запрещает перевод валютных средств нерезидентам из недружественных стран. С другой стороны, некоторые зарубежные онлайновые торговые сети и магазины отказались обслуживать российских покупателей из-за действующих в США и ЕС санкций в отношении РФ. Однако многие наши соотечественники и проживающие в России иностранные граждане быстро научились, как можно платить за границу без каких-либо затруднений.

Зарубежные товары в России можно приобрести:

В крупных интернет-магазинах и маркетплейсах, таких как Joom и AliExress, которые продолжают принимать выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard и производить расчеты в рублях.

На азиатских онлайновых площадках, расплачиваясь картами «Мир» и Union Pay.

В торговых онлайн сетях недружественных стран, используя при расчетах средства с кошельков Qiwi и Юmoney, криптовалюту.

Перефразируя классика, можно сказать, что проблемы с заграничными платежами несколько преувеличены. Повышаем финансовую грамотность, осваиваем новые и не очень платежные инструменты и успешно реализуем все свои планы, будь то отпуск за заграницей, бизнес-тур или денежная поддержка родственников, проживающих в далеком зарубежье.

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