Как россиянину сделать карту иностранного банка: все способы и условия NEWS.ru опросил более 10 банков в СНГ об условиях открытия счета для россиян

Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Россияне уже год не могут платить за рубежом своими Visa и Mastercard. Из-за этого им порой приходится ехать за границу, чтобы открыть счет в Белоруссии, Казахстане или других странах. Но постепенно условия выдачи карт россиянам в иностранных банках усложняются. NEWS.ru опросил полтора десятка банков в СНГ и выяснил, где сейчас проще всего оформить карту и можно ли это сделать удаленно, не покидая Россию.

Как россиянину сделать карту в Белоруссии

Альфа-Банк (местное отделение)

Здесь можно открыть счет и выпустить карту платежных систем Visa и Mastercard в белорусских рублях, евро, долларах, а также в российских рублях. Для оформления лучше взять с собой и внутренний российский паспорт, и заграничный. Иметь белорусский номер телефона необязательно, а вот личное присутствие необходимо. Как вариант — можно оформить карту по доверенности, нотариально заверенной в РФ.

Карты можно оформить только в рамках так называемых пакетов Решений. Стоимость подключения такого пакета для нерезидентов — 250 белорусских рублей (6,8 тыс. руб.). Срок изготовления — 5 рабочих дней с доставкой по территории Белоруссии (карту оставляют в почтовом ящике). Если заказать срочный выпуск, карту можно будет забрать прямо в отделении банка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приорбанк

Оформить карту, в том числе виртуальную, можно только при личном обращении. Для подачи заявки обязательно наличие белорусского номера телефона. Срок изготовления — 3–5 рабочих дней в Минске и 5–7 в других городах. Срочный выпуск карт для нерезидентов не осуществляется.

Стоимость выпуска — 100–500 белорусских рублей (2,7–13,6 тыс. руб.) в зависимости от типа карты. Если счет открыт в долларах, евро или российских рублях, то помимо платы за выпуск необходимо внести гарантийный депозит 20 тыс. белорусских рублей (550 тыс. руб.) + $300 либо €300, либо 15 тыс. руб.

Виртуальная карта оформляется бесплатно, но обязателен депозит — 20 тыс. белорусских рублей (550 тыс. руб.). Если его не внести в день открытия карты, на следующий день банк заблокирует доступ к мобильному приложению.

Как россиянину открыть счет в Армении

ЮниБанк

Счета (в том числе карточные) для физлиц-нерезидентов открываются после рассмотрения заявления на открытие счетов. Потребуются внутренний российский паспорт, загранпаспорт и «документ, подтверждающий, что центр ваших жизненно важных интересов находится в Армении». Это может быть, например, адрес регистрации в Армении, трудовой договор или справка с места работы, договор аренды квартиры/собственного дома, наличие недвижимости в стране. Причем еще в марте, по данным СМИ, в этом банке можно было оформить карту только по загранпаспорту.

Срок выпуска карты — 3–5 рабочих дней. Стоимость — бесплатно. Срочный выпуск — 1 рабочий день. Стоимость услуги — 125 тыс. армянских драмов (25,6 тыс. руб.). Стоимость годового обслуживания: Visa Classic — 100 тыс. драмов (20,5 тыс. руб.), Visa Gold — 200 тыс. (41 тыс. руб.), Visa Infinite — 300 тыс. (61,5 тыс. руб.).

Фото: shutterstock.com

Ардшинбанк

Можно оформить карты Visa и Mastercard со счетом в долларах, евро и армянских драмах. Стоимость — 15–35 тыс. драмов (3–7 тыс. руб.) в зависимости от типа карты. Ежемесячное обслуживание — от 400 до 8000 драмов (от 80 руб. до 1600 руб.). Visa Gold Digital (виртуальная) — бесплатно.

При оформлении карты попросят один из следующих документов: трудовой договор с работодателем в Армении, договор аренды жилья на срок от шести месяцев, свидетельство о праве собственности на недвижимость в Армении либо свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица в Армении. Как минимум — россиянин должен иметь постоянный адрес проживания в этой стране.

Чтобы не получить отказа банка на месте, лучше предварительно отправить заявку по электронной почте. Ее обещают рассмотреть в течение 10 дней.

Как россиянину оформить банковскую карту в Казахстане

«Фридом Финанс Казахстан»

Дистанционно открыть карту нельзя. Нерезиденты могут сделать это только в отделении банка на территории Казахстана. Им доступны два вида карт: Deposit card и Invest card (обе карты платежной системы Mastercard).

Потребуется загранпаспорт, индивидуальный идентификационный номер (ИИН, он нужен для получения госуслуг и открытия банковских счетов, его можно получить в местных МФЦ — Центрах обслуживания населения — за один рабочий день). Также потребуется любой номер телефона с кодом +7 (в том числе российский).

Выпуск Deposit card стоит 30 тыс. тенге (5,3 тыс. руб.), Invest card — бесплатно. Обслуживание карт бесплатное. Срок изготовления — до 10 рабочих дней. Срочного выпуска нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный Банк Казахстана (Halyk Bank)

Личное присутствие при подаче заявки для нерезидентов обязательно. По доверенности оформить карту нельзя.

Помимо загранпаспорта для открытия карты или счета потребуется ИИН. Получить его можно самостоятельно в Центре обслуживания населения (ЦОН). Кроме того, в заявлении-анкете (заполняется в отделении) нужно будет указать местный номер телефона и адрес регистрации в Казахстане. При этом банк оставляет за собой право запросить и другие документы.

Как россиянину сделать карту в Киргизии

Бакай Банк

Открытие карты возможно только при личном посещении банка. Нужен внутренний и загранпаспорт, отметка о пересечении границы, регистрационный талон (в случае пребывания на территории Киргизии более 30 дней.)

Срок изготовления карты — 5 рабочих дней. Срочный выпуск — 2 рабочих дня. Стоимость выпуска карты Visa — бесплатно. Годовое обслуживание — 1000 сомов (900 руб.)

ФИНКА банк

Оформить карту Visa можно только лично в отделении банка либо через доверенное лицо (потребуется нотариальное заверение). Необходимые документы: паспорт, ИНН и регистрационный талон (его можно получить в Центре обслуживания населения).

Срок изготовления — 5–7 рабочих дней в Бишкеке и 10–15 рабочих дней в других городах. Срочный выпуск — 3 и 5–7 рабочих дней соответственно. Стоимость услуги — 4000 сомов (3600 руб.) или $48.

Стоимость открытия карты — 2000 сомов (1800 руб.) или $24. Годовое обслуживание — 1000 сомов (900 руб.) или $12.

Коммерческий банк «Кыргызстан»

Ни дистанционно, ни по доверенности оформить карту нельзя. Виртуальные карты нерезидентам не открывают.

Для оформления физического «пластика» банк рекомендует предварительно отправить анкету на рассмотрение на электронную почту, прикрепив скан внутреннего паспорта с отметкой о прописке и загранпаспорта.

Срок рассмотрения заявления — до трех рабочих дней. В случае положительного решения у клиента есть 30 дней, чтобы подать заявление на оформление физической карты лично. Потребуется регистрация временного проживания на территории Киргизии (оформляется в Центре обслуживания населения). Важно: справки о регистрации из отелей/хостелов банк не принимает.

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Срок изготовления — 2 дня. Срочный выпуск в день заказа — $100 (8 тыс. руб.) Стоимость выпуска карты: Visa Gold — $7 (550 руб.), Visa Platinum — $150 (12 тыс. руб.), Visa Infinite — $200 (16 тыс. руб.). Годовое обслуживание: Visa Gold — $100 (8 тыс. руб.), Visa Platinum — $250 (20 тыс. руб.), Visa Infinite — $450 (36 тыс. руб.).

Как россиянину открыть карту в Узбекистане

Алокабанк

Лица, прошедшие идентификацию через мобильное приложение банка Zoomrad, могут через мобильное приложение открыть «бездепозитную» виртуальную карту Visa, говорится на сайте банка. В самом банке подтвердили, что оформить виртуальную карту можно удаленно через приложение Zoomrad. Срок действия — два года. Обслуживание карточного счета — бесплатно.

Но, как выяснил NEWS.ru, чтобы зарегистрироваться в приложении, требуется как минимум местный номер телефона.

Aнорбанк

Нерезиденты могут оформить мультивалютную карту Visa (узбекский сум, доллар США, евро и российский рубль). Однако эта опция доступна только тем, кто учится, работает или лечится на территории Узбекистана.

Потребуется документ, подтверждающий статус студента или слушателя, официальное трудоустройство либо прохождение лечения/обследования в Узбекистане.

Стоимость открытия карты — 50 тыс. узбекских сумов (350 руб.).

Равнак банк

Оформить карту можно только на месте. Нерезидентам доступны пять видов карт: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard Standart и Mastercard Gold. Валюта — доллары и узбекские сумы.

Для оформления потребуется паспорт, справка о временной прописке, а также ПИНФЛ — аналог российского ИНН (получить его можно в центре государственных услуг Узбекистана или отделе миграции).

Открытие Visa Platinum Pay Wave (бесконтактная) — 500 тыс. сумов (3,5 тыс. руб.) + страховой депозит $100 (8 тыс. руб.), годовое обслуживание — $50 (4 тыс. руб.).

Visa Classic — 100 тыс. сумов (700 руб.) + $10 депозит (800 руб.), обслуживание — бесплатно. Visa Gold — 200 тыс. сум (1,4 тыс. руб.) + депозит $50 (4 тыс. руб.), годовое обслуживание — $24 (2 тыс. руб.). Mastercard Standart — 100 тыс. сумов (700 руб.) + $10 депозит (800 руб.), обслуживание — бесплатно. Mastercard Gold — 200 тыс. сумов (1,4 тыс. руб.) + депозит $50 (4 тыс. руб.), обслуживание — $24 (2 тыс. руб.).

Как россиянину открыть счет в банке Грузии

Меньше всего данных на сегодняшний день об открытии карт в грузинских банках. По информации на начало года, россияне могли оформить карту в нескольких банках этой страны, среди которых Bank of Georgia, Liberty Bank, Credo, Solo и TBC bank.

Фото: NEWS.ru Bank of Georgia

На запрос корреспондента NEWS.ru о возможности оформить карту Visa или Masrercard нерезиденту ответил только TBC bank. В частности, в банке отметили, что дистанционно открыть карту невозможно. А для оформления виртуальной карты необходимо иметь статус резидента Грузии, а также зарегистрированный грузинский номер телефона.