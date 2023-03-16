Как оформить карты иностранных банков в России удаленно: цены и риски Стоит ли оформлять «пластик», который может дать слабину

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Кредитные карты Freedom

В интернете растет число сервисов, готовых удаленно открыть россиянам карты иностранных банков. Недавно СМИ сообщали, что эти услуги якобы начали предоставлять даже Альфа-Банк и «Тинькофф», но информацию быстро опровергли. Тем не менее получить иностранные карты в России можно. Сколько это стоит и какие риски несет, разбирался NEWS.ru.

Что «предлагали» «Тинькофф» и Альфа-Банк

Официально Тинькофф Банк о новой «услуге» не объявлял. Информация об этом появилась в минувшие выходные в соцсетях и мессенджерах. Пользователи сообщали, что им поступило предложение оформить карты казахстанского банка дистанционно. Известно, что услуга предлагалась обладателям подписки Premium.

Как сообщает Forbes, «Тинькофф» только рассказывает о возможности оформления заявки на карту Freedom Bank.

Это международная карта, выпускаемая банком Freedom Finance (Freedom Bank. — NEWS.ru.) с платежной системой Mastercard Gold. Картой можно расплачиваться в любой стране, где принимают карты Mastercard. В России пользоваться картой не получится, — сказано в сообщении службы поддержки банка.

Карта может быть только одна — либо виртуальная, либо физическая. Если выбрать виртуальную, выпустить потом физическую не получится, и наоборот, уточняется в том же сообщении. Оформление карты для иностранных граждан стоит 30 тыс. тенге (или около 5 тыс. рублей).

Интересно, что в самом казахстанском банке Freedom Bank эти данные опровергли. Там заверили, что информация, которую распространяют в Сети, «не соответствует действительности». Выпустить цифровую карту Deposit Card для нерезидентов можно только при личном присутствии клиента в отделениях Freedom Bank в Казахстане.

Тем не менее в Сети также начали сообщать о подобных услугах от Альфа-Банка. Якобы он предлагал оформить карты «некоторых» банков Белоруссии и Казахстана через сервис CardList. От клиента требовалось предоставить копии российского и загранпаспортов и заполнить заявление.

В Альфа-Банке отрицают, что предоставляют подобные услуги или дают на них скидку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как все же оформить Visa и Mastercard для заграницы

Так или иначе, россияне сегодня могут купить карту зарубежного банка. Один из онлайн-сервисов, предлагающих оформление карт Visa и Mastercard в других странах, даже открыл точку продаж на территории «Москва-Сити» в ТЦ «Афимолл». Сами карточки делают в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Турции. Можно оформить виртуальную карту, а можно получить «пластик» на руки. Срок выпуска — от нескольких дней до трех недель. NEWS.ru связался с продавцами и узнал детали.

В некоторых случаях для оформления карты потребуется доверенность на сотрудников компании — это, как объясняют в фирме, требование банка при выпуске карт для нерезидентов. После оплаты услуги по оформлению счета клиенту отправляют текст доверенности, который ему нужно заверить у нотариуса, а оригинал отправить в офис компании.

Самый бюджетный вариант — Visa Gold с долларовым счетом, выпущенная в Киргизии. Цена вопроса — 20 тыс. руб. (при единовременной оплате). Но есть нюансы: карта не поддерживается Apple Pay/Google Pay, а также нет исходящих и входящих SWIFT-платежей. Обслуживание карты составляет $15 в год плюс депозит в $20.

Еще один относительно бюджетный вариант — турецкая Mastercard Standard стоимостью 25 тыс. руб. Это карта от турецкой платежной системы Sipay. Пополнение карты и все операции по ней проходят через приложение Travel World Card. Активация карты — $125, ежемесячное обслуживание — $5.

Мультивалютная карта Visa Signature (выпускается в Казахстане) поддерживает Apple Pay/Google Pay, но исходящих SWIFT-платежей нет. Цена — 35 тыс. руб., а ежемесячное обслуживание — 700–800 руб. Пополнять карту можно через рублевый счет (без SWIFT).

Стоимость оформления карты на других сервисах варьируется от 19–20 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в зависимости от страны. Так, TravelAsk предлагает оформить одну карту в евро или долларах за 22 тыс. руб. или счет в нескольких валютах за 26 тыс. (европейско-белорусский банк Zepter). По Москве обещают доставить карту в течение семи дней. Для оформления понадобится только паспорт. Помимо самой карты в пакет входит предоплаченная сим-карта на полгода вперед.

Фото: shutterstock

Безопасно ли оформлять такие карты

Операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева:

Россиянам предлагают открыть банковский счет в заграничном банке удаленно. Расценки на такую услугу разнятся от 15 до 70 тыс., в зависимости от «национальности» банка и типа карты. При этом важно понимать, что удаленное открытие банковского счета не очень надежно и для вас, и для банкиров. Идентифицировать банк удаленно вас не может, соответственно, и уровень доверия к вам будет ниже. Поэтому такие карты рискуют блокироваться чаще обычного. Кроме этого, сам процесс выпуска карты удаленно чаще всего невозможен без генеральной доверенности на сотрудников фирмы, которая таким промышляет. Это тоже не добавляет надежности этому инструменту. Соглашаться на это или нет, каждый решает сам.

Экономический журналист Семен Новопрудский:

Риск, безусловно, существует. Один уровень риска — это сами такие онлайн-сервисы, являющиеся обычными посредниками, которые фактически ни за что не отвечают, а могут и вовсе оказаться мошенниками. Второй, куда более значительный риск заключается в том, что уже с выпущенными картами могут возникнуть неожиданные проблемы в тех странах, где они будут использоваться. Мы уже видели, что даже страны, считающиеся в России дружественными, ограничивали у себя действие карт «Мир» (Турция, Казахстан, Узбекистан) или создали трудности при открытии карт международных платежных систем для россиян. Но сейчас любые действия по обходу санкций сопряжены с риском. Так что те, кто пытается оформить карты международных платежных систем, просто изначально должны понимать неизбежность риска.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин: