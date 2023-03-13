Что сейчас с денежными переводами: как отправлять доллары за границу Какие способы перевода денег из России в другие страны и обратно еще доступны, а какие уже нет

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Система денежных переводов «Золотая корона» перестала проводить отправку денег из России за границу с карт «Тинькоффа», «Сбера» и «Альфа-Банка» после их попадания под санкции. В феврале, банк «Уралсиб» прекратил переводы в долларах и других «недружественных» валютах. Тем временем Росфинмониторинг думает запретить переводы без открытия счета на сумму более 100 тыс. руб. Как сейчас обстоят дела с денежными переводами из России и в Росиию, что может измениться до конца года — в материале NEWS.ru.

Почему «Золотая корона» не проводит денежные переводы из России с карт «Тинькоффа», «Сбера» и «Альфа-Банка»

Получившая особую популярность после волны эмиграции из России в сентябре-октябре прошлого года система переводов «Золотая корона» (по ней деньги с российских карт уехавшие получают наличными в Казахстане, Грузии, Турции и Израиле) перестала работать с тремя попавшими под санкции российскими банками. Речь идет о «Сбере» и «Альфа-Банке», а также о впервые испытавшем на себе европейские ограничения «Тинькоффе».

В пресс-службе «Золотой короны» объяснили, что их партнеры не готовы нарушать санкции западных стран.

При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран, — заявили представители сервиса.

Впрочем, с переводами с карт Сбербанка и раньше могли возникнуть проблемы, но с «Тинькоффа» деньги переводили очень многие.

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«Уралсиб» прекратил переводы в долларах, Райффайзенбанк повысил сумму минимального перевода

В конце февраля также в находящемся под санкциями банке «Уралсиб» заявили, что больше не будут проводить переводы в долларах, евро, фунтах, франках, иенах и других валютах недружественных стран. Также в банке попросили клиентов не пытаться перевести на свои счета деньги в указанных валютах. Эти меры банк объяснил желанием «минимизировать для клиентов последствия введенных санкций».

А в декабре 2022-го и в марте этого года один из немногих не подпавших под санкции крупных банков — Райффайзенбанк — дважды повысил минимальные суммы денежных переводов.

С 6 марта 2023 года повысится минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте. Для переводов в «Райффайзен-Онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода. Если перевод осуществляется в отделении банка, то минимальная сумма зависит от валюты счета: 10 тыс. долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен. Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей, — заявили в банке.

Отметим, что «Райф» является дочерним банком австрийской Raiffeisen Bank International и о его уходе из России уже давно ходят слухи. Сам банк в прошлом году опровергал такие сообщения, однако несколько дней назад, к примеру, перестал открывать счета юрлицам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как теперь переводить деньги из России за границу

В строю пока остаются еще как минимум две системы денежных переводов — «Юнистрим» и Contact. Кстати, в последнем выгоднее, например, переводить деньги в Израиль, чем в «Золотой короне», и делать это можно даже с карты Сбербанка.

Тем же, кто хочет пользоваться «Золотой короной», наблюдатели в Telegram-каналах уже предлагают открывать виртуальные карты «Яндекса» и «Озона» (с расширенным функционалом и реквизитами), переводить на них деньги с подсанкционных банков по Системе быстрых платежей, а уже с них оформлять перевод в «Золотую корону».

Также сегодня можно освоить переводы через криптоплощадки. Правда, ЦБ еще в конце 2021-го рекомендовал банкам блокировать карты, с которых переводят большие суммы в криптообменники, однако по факту многие пользуются «криптой» для вывода средств из России до сих пор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли отменить денежные переводы?

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

С учетом заморозки части золотовалютных резервов России перевод средств за рубеж сегодня несвоевременен: деньги должны находиться на родине и работать на нее. Недружественные страны продолжат настаивать на соблюдении санкций против российских банков, а Райффайзенбанк поднял минимальную сумму для переводов в валюте в два раза. Нужно быть готовым к полному запрету переводов в валюте за границу. Те, кто хочет переводить деньги за границу, могут использовать криптовалюту через обменник либо биржу. Криптовалютные площадки расположены во многих странах мира, поэтому для переводов используют стейблкоины (цифровые валюты, курсы которых жестко привязаны к курсу доллара. — NEWS.ru).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров: