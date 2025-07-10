Сбой в работе СБП сегодня, 10 июля: что известно, когда возобновят переводы

Сбой в работе СБП сегодня, 10 июля: что известно, когда возобновят переводы

Сегодня, 10 июля, масштабный сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Что об этом известно, когда можно будет вновь выполнять переводы через Т-Банк и Сбербанк?

Что известно о сбоях в работе СБП 10 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», масштабный сбой в работе СБП произошел в четверг, 10 июля, в нескольких регионах России. Порядка 38% жалоб на невозможность выполнить перевод средств приходится на Санкт-Петербург, 15% — на Москву, 13% — на Краснодарский край, Московскую и Челябинскую области.

Проблемы в работе СБП также фиксируются в Новосибирской и Нижегородской областях, следует из данных сервиса Downdetector. Больше всего сообщений о сбоях поступает от клиентов Т-Банка и Сбербанка. Пользователи жалуются, что им не удается сделать переводы между банками.

В центре Национальной системы платежных карт пояснили, что длительность обработки операций на настоящий момент увеличена, а в качестве причины сбоев указали «инцидент на стороне провайдера». О сроках восстановления работы Системы быстрых платежей не сообщалось. Банки оповещают клиентов, что на настоящий момент работают над исправлением неполадок.

«Ограничения в работе сервиса. Могут быть проблемы с переводами через СБП. Уже работаем над этим», — говорится в сообщениях.

Какие еще сбои зафиксированы 10 июля

Сегодня, 10 июля, в российских регионах также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Пользователи сообщают, что у них не прогружаются приложения, мессенджеры и медиафайлы, не отправляются сообщения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской и других областей.

Представители российских регионов предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности, однако уточнялось, что сотовая связь и отправка СМС будут доступными.

«В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — отмечал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru также напомнил, что отключение мобильного интернета периодически происходит в преддверии крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

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