Новые санкции против российских банков: чем они грозят клиентам ЕС готовится атаковать Росбанк, «Тинькофф» и Альфа-Банк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюз уже согласовывает десятый, «юбилейный» пакет санкций против России. В числе прочего предлагается ввести ограничения в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Альфа-Банка. Стоит ли выводить из этих банков деньги и что изменится для их клиентов, расскажет NEWS.ru.

Что может войти в десятый пакет

ЕС планирует принять новый пакет санкций на следующей неделе. В него хотят включить широкие торговые ограничения на товары, которые могут использоваться в военных целях, включая технологии, компоненты, электронику, редкоземельные металлы. Кроме того, ЕС намерен запретить транзит товаров через территорию России, а также ограничить импорт из РФ в ЕС каучука и битума.

Также, по данным Bloomberg, под новые ограничения могут попасть:

Фонд национального благосостояния (ФНБ);

российские перестраховщики нефтетанкеров;

медиагруппы, выступающие в поддержку проведения специальной военной операции на Украине;

зарегистрированная в Великобритании судоходная компания;

несколько десятков десятков физлиц и юрлиц.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Битум

Кроме того, ЕС хочет обязать европейские банки сообщать информацию об активах российского ЦБ. При этом Еврокомиссия предложила «усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями». За непредоставление информации нарушителям будет грозить штраф в размере до €50 тыс. для физлиц и 10% годового оборота — для юридических лиц.

Новые санкции против банков

Bloomberg также узнал, что власти ЕС планируют ввести санкции против трех частных российских банков — Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Росбанка.

Отметим, что Альфа-Банк и Росбанк уже находятся под санкциями США. Альфа-Банка ограничения коснулись весной 2022 года. Они предусматривали заморозку активов учреждения и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с банком (под эти же санкции тогда попал и Сбербанк).

Росбанк попал под санкции США в декабре прошлого года. Американский Минфин выдал лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта 2023 года.

Против банка «Тинькофф» санкции до настоящего момента не вводились. На новостях о возможном попадании в санкционный список ценные бумаги банка «Тинькофф» на торгах в среду утром упали более чем на 6%.

Какие банки уже под санкциями

В разное время под западные санкции в 2022 году попали такие банки, как ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ «Россия», РНКБ, ВЭБ МКБ, Дальневосточный банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и другие.

В Альфа-Банке прокомментировали возможные ограничения еще 13 февраля, когда сообщение о санкциях вышло в Politico.

Альфа-Банк работает как обычно. Можно открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России. Переводы внутри страны проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-Банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется, — отметили тогда в пресс-службе кредитной организации.

Как могут ограничить работу банков

Экономический журналист Семен Новопрудский:

В теории санкции против Росбанка, банка «Тинькофф» и Альфа-Банка могут быть точно такими же, как против крупнейших российских банков, уже попавших в санкционные пакеты, то есть запрет западным банкам иметь с ними корреспондентские отношения и отключение от SWIFT.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Введение новых санкций будет затрагивать отслеживание государственных активов. По логике ЕС, это поможет оценить возможность потенциального использования данных средств для восстановления Украины. Самый «санкционный» банк на текущий момент — это Сбербанк. При этом он научился функционировать в рамках этих санкций. Поэтому перебоев в работе банков на территории РФ не будет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:

Из трех упомянутых банков самый уязвимый для санкций — «Тинькофф», так как до сих пор он с ними не сталкивался. Он может оказаться в положении Альфа-Банка и Росбанка, уже внесенных ранее в SDN-лист Минфина США. Это означает блокировку его активов в США, запрет на операции с ним. А поскольку трансакции даже с другими юрисдикциями проходят во многих случаях через корсчета американских банков, запрет будет означать остановку таких платежей. Дополнительные санкции ЕС могут отключить Альфа-Банк, Росбанк и «Тинькофф» от международной системы платежей и передачи финансовых сообщений SWIFT. Это еще больше осложнит операции с активами в валютах. Но Альфа-Банк и Росбанк еще с прошлого года не проводят трансакции с основными твердыми валютами, а для банка «Тинькофф» это было бы крайне неприятно.

Как санкции отразятся на клиентах Росбанка, Альфа-Банка и банка «Тинькофф»

Семен Новопрудский:

Во-первых, средства в иностранной валюте сейчас вообще лучше не хранить ни в каких российских банках, прежде всего потому, что нет никаких гарантий получений долларов и евро назад. Да и комиссии, которые ввели некоторые банки за хранение иностранной валюты, делают такие вклады и счета бессмысленными. С точки зрения рублевых накоплений не изменится ничего, потому что на работе этих банков внутри России санкции не отразятся, а пополнять рублевую ликвидность эти банки могут как за счет своей деятельности внутри страны, так и (при необходимости) за счет ЦБ. Санкции против российских банков мешают их внешнеторговым операциям, но не внутрироссийским.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Рогачевский:

Альфа-Банк и так находится под санкциями, блокирующими переводы за границу. «Тинькофф» может работать с международными траншами, но там отмечают, что «все зависит от настроения западных партнеров»: захотят — переведут деньги, не захотят — не переведут. Поэтому говорить о каких-то негативных исходах для клиентов банков ввиду отключения от SWIFT или введения дополнительных санкций не стоит. Физических лиц это будет касаться в последнюю очередь, так как новый пакет санкций основной своей целью ставит ЦБ и юрлиц.

Марк Гойхман: