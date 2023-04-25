Карты, деньги и крипта: как россияне обходят финансовые санкции Запада Какие есть лазейки и как долго они останутся открыты

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В 2022 году граждане России столкнулись со множеством ограничений из-за введенных санкций, которые коснулись платежных систем, банков и различных финансовых сервисов. Хранить и переводить средства между счетами стало гораздо сложнее. Но россияне нашли лазейки, с помощью которых сегодня обходят почти любые запреты. NEWS.ru расскажет о тайных тропах и о том, как долго ими еще можно будет пользоваться.

Как обходиться без Visa и Mastercard

С 10 марта 2022 года Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты за рубежом. С тех пор россияне не могут платить ими в заграничных магазинах и ресторанах и совершать с их помощью покупки на иностранных сайтах. Но решение нашлось почти сразу. На помощь пришли карты китайской платежной системы UnionPay. Она позволяла оплачивать покупки и снимать деньги в странах Евросоюза и многих других государствах.

Правда, очень скоро UnionPay все же запретила выпускать свои карты российским банкам, попавшим под санкции. Затем она ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом. Причем все это UnionPay делала по собственной инициативе из-за страха вторичных санкций. А затем европейские банки один за другим стали отказывать обслуживать клиентов UnionPay из России. К примеру, люди порой не могли снять с карт деньги в европейских банкоматах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, россияне и тут нашли выход. Сначала туроператоры начали организовывать карточные туры в СНГ и Турцию, где люди оформляли карты зарубежных банков. А затем появилась и опция удаленного оформления таких карт. Бывало, конечно, что при прокате автомобилей в Италии и Германии с россиян требовали в дополнение к картам вид на жительство в соответствующих странах, но такие случаи единичны.

Как летать в Европу

Пару недель назад польские журналисты заметили, что, несмотря на все старания европейцев, россияне обходят санкции в сфере авиаперевозок. В польском издании Onet удивились: Европа закрыла свое небо для российских самолетов, но россияне продолжают летать на турецких, в том числе над небом Польши. Только за один день над европейской страной пролетело пять больших самолетов по маршруту Москва — Стамбул.

«Стыковки из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты или Сербию популярны не только у российских туристов, но и у россиян, бегущих из страны, пострадавшей от санкций», — добавляют в статье.

Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Кроме того, часть стран Европы продолжает оформлять россиянам «шенген». Пусть это теперь чуть дороже и сопряжено с большим количеством проверок, но такая возможность еще есть. Сколько это будет продолжаться — вопрос, так как ряд стран закрылись от россиян наглухо.

Где хранить деньги

В прошлом году россияне выводили на зарубежные счета рекордные суммы. По данным Центробанка, к концу 2022 года на счетах в иностранных банках осели 4,1 трлн руб. Но со временем выяснилось, что так хранить сбережения небезопасно.

В апреле 2023 года один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD сообщил о блокировке инвестсчетов россиян. Он заявил, что будет переводить активы граждан РФ на отдельные счета, с которых деньги выводить нельзя. Уведомления о закрытии счетов разослал и кипрский Bank of Cyprus. А в конце 2022 года несколько сотен наших сограждан столкнулись с принудительным закрытием своих банковских счетов в крупнейшем грузинском банке Bank of Georgia. На вывод денег банк давал клиентам три-пять дней. Тем временем банки Швейцарии уже предупредили клиентов из России, что закроют их счета, если выявят случаи уплаты налогов в российский бюджет.

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И это, конечно, неполный список стран, чьи банки больше не желают видеть россиян в числе своих клиентов. Спокойную гавань сейчас найти почти невозможно, признают эксперты.

Как использовать криптовалюту

Цифровые активы могут стать той самой палочкой-выручалочкой, с помощью которой россияне смогут решать свои финансовые задачи.

Как выяснила аналитическая компания Inca Digital, две крупные критобиржи Huobi и KuCoin позволяют клиентам пополнять баланс, используя дебетовые карты, выпущенные российскими банками, в том числе «Сбером». По словам директора Inca Digital Адама Заразинского, россияне часто используют Tether, чтобы вывести деньги из страны, а биржи им в этом помогают. Последние предоставляют криптовалютные банковские услуги российским банкам, попавшим под санкции (правда, в KoCoin все отрицают).

Всего сотрудники Inca Digital изучили деятельность 62 криптобирж и обнаружили, что некоторые из них даже не требуют от россиян проходить идентификацию личности. Под огонь критики со стороны аналитиков попала даже криптобиржа Binаnce, которая, по их данным, предлагала россиянам много способов перевести рубли в криптовалюту.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А совсем недавно стало известно, что Binance вернула возможность пополнять депозиты с российских банковских карт и кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные в России. Более того, криптобиржа отменила введенный для россиян в прошлом году лимит на хранение денег на счете в €10 тыс. На бирже подтвердили, что лимит отменен, но в то же время сообщили, что соблюдают все санкции.

Как бы то ни было, россияне активно пользуются криптовалютой сегодня и для вывода средств из России. Правда, удар по этим платежам могут нанести уже не западные банки, а российские, которые еще до начала спецоперации на Украине блокировали карты при больших и частых переводах в криптообменники.

Что будет дальше

По словам экономического обозревателя Семена Новопрудского, лазейки для обхода санкций регулярно находятся, но так же регулярно закрываются. И приходится постоянно искать новые. «Обходить ограничения россияне будут и дальше, но делать это будет труднее», — считает эксперт.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, ключевой удар по российской экономике нанесли следующие ограничения: отключение крупных банков от SWIFT, запрет на импорт и экспорт, заморозка активов и уход из России финансово-экономических институтов.

«По сравнению со всем этим ограничения для физических лиц — лишь небольшая капля», — замечает он. Использование критовалюты для обхода санкций имеет право на жизнь, но не является панацеей из-за скачков цен на биткоин и другие монеты, добавляет Ферапонтов.

Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/Global Look Press

Варианты того, как обойти санкции, есть всегда, говорит директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода. «Россия не опустила железный занавес, просто перелеты стали сложнее и дороже. Визы Европой все так же выдаются, но на меньший срок и за большие деньги. Товары завозятся по параллельному импорту. Оплату можно произвести с определенными комиссиями практически за все», — перечисляет эксперт.

По его словам, обходить санкции можно, пока это позволяют делать и пока Россия полностью не закрылась от внешнего мира.

Стоит добавить, что на европейские и американские власти давят местные СМИ, указывая, что все основные санкции уже приняты, но их легко обходят. В этой ситуации Запад, вероятно, продолжит искать пути для усиления ограничений.